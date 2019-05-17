Агродрон будет бороться с борщевиком в Тульской области

Фото и видео «Заокский вестник».

В Заокском районе впервые запустили агродрон, который с воздуха обработал специальным препаратом площади, пораженные борщевиком Сосновского. Об этом сообщает районная газета «Заокский вестник».

Экспериментальный участок прилегает к районному муниципальному кладбищу.

При тестовой обработке территории специальным раствором присутствовали представители Россельхознадзора по Тульской области и администрации Заокского района. Как отмечают специалисты, через 7-10 дней после обработки начнется увядание борщевика.

Отмечается, что производительность агроиндустриального мультикоптера в 20-30 раз выше ручной обработки участков земли, где произрастает борщевик, при этом ширина обработки полосы за один пролет достигает четырех метров. Беспилотник является полнофункциональным летающим роботом, который автоматически по заданной программе обрабатывает только те участки, где растет борщевик. При этом робот строго следит за количеством используемых для обработки препаратов, чтобы не допустить перерасхода и минимизировать воздействие на природу, что недоступно для ручной обработки.