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В городском парке Новомосковска нашли кладбище домашних животных
Кадр из фильма "Кладбище домашних животных"

В городском парке Новомосковска нашли кладбище домашних животных

Местные жители пожаловались в прокуратуру на нарушение законодательства об охране окружающей среды.

Новомосковская прокуратура провела горячую линию по вопросам охраны окружающей среды. Один из заявителей пожаловался на незаконное захоронение домашних животных в городском парке.

В ходе проверки эта информация подтвердилась. Также установлено, что по территории парка разбросан мусор, который длительное время не убирался. Территория находится в ведении МБУ «Городские парки».

Бездействие сотрудников учреждения привело к нарушению норм закона «Об охране окружающей среды», санитарных норм и закона об отходах потребления. Также были нарушены городские Правила благоустройства. Директору МБУ «Городские парки» внесено представление об устранении нарушений.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +1
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