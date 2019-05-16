В городском парке Новомосковска нашли кладбище домашних животных

Кадр из фильма "Кладбище домашних животных"

Местные жители пожаловались в прокуратуру на нарушение законодательства об охране окружающей среды.

Новомосковская прокуратура провела горячую линию по вопросам охраны окружающей среды. Один из заявителей пожаловался на незаконное захоронение домашних животных в городском парке.

В ходе проверки эта информация подтвердилась. Также установлено, что по территории парка разбросан мусор, который длительное время не убирался. Территория находится в ведении МБУ «Городские парки».

Бездействие сотрудников учреждения привело к нарушению норм закона «Об охране окружающей среды», санитарных норм и закона об отходах потребления. Также были нарушены городские Правила благоустройства. Директору МБУ «Городские парки» внесено представление об устранении нарушений.