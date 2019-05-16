Веневский суд оштрафовал птицефабрику на 600 тысяч рублей и обязал убрать «куриный могильник»

Веневский районный суд удовлетворил исковые требования регионального природоохранного прокурора Марины Ратниковой и обязал «Тульскую» птицефабрику ликвидировать опасный «куриный могильник» рядом с деревней Новоселки.

Напомним, предприятие свозило на арендуемый земельный участок куриный помёт, трупы кур и биологические отходы. Объём опасного мусора – более 13 тысяч кубометров, а высота свалки составляла больше метра. Суд поддержал требования прокуратуры и обязал птицефабрику использовать землю по целевому назначению, привести участок в надлежащее состояние.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, так как почва оказалась заражена кишечной палочкой – это может спровоцировать возникновение эпидемии инфекционных заболеваний у местных жителей.

Кроме того, за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предприятие оштрафовано на 600 тысяч рублей.