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Веневский суд оштрафовал птицефабрику на 600 тысяч рублей и обязал убрать «куриный могильник»

Веневский суд оштрафовал птицефабрику на 600 тысяч рублей и обязал убрать «куриный могильник»

Предприятие обязано привести арендуемый земельный участок в надлежащее состояние.

Веневский районный суд удовлетворил исковые требования регионального природоохранного прокурора Марины Ратниковой и обязал «Тульскую» птицефабрику ликвидировать опасный «куриный могильник» рядом с деревней Новоселки.

Напомним, предприятие свозило на арендуемый земельный участок куриный помёт, трупы кур и биологические отходы. Объём опасного мусора – более 13 тысяч кубометров, а высота свалки составляла больше метра. Суд поддержал требования прокуратуры и обязал птицефабрику использовать землю по целевому назначению, привести участок в надлежащее состояние.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, так как почва оказалась заражена кишечной палочкой – это может спровоцировать возникновение эпидемии инфекционных заболеваний у местных жителей.

Кроме того, за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предприятие оштрафовано на 600 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +3
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Тульская областьВеневский район

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