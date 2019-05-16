В центре Тулы водитель маршрутки грубо нарушил ПДД: видео

Кадр из видео.

В среду, 15 мая, двое туляков пожаловались в ГИБДД на водителей маршруток. В первом случае житель Тулы стал очевидцем того, как водитель микроавтобуса «Ситроен», осуществляя перевозку пассажиров по маршруту № 34, повернул налево вопреки требованиям дорожных знаков. Мужчина зафиксировал нарушение на видеорегистратор и сообщил об этом в Госавтоинспекцию.

Полученная запись позволила полицейским установить транспортное средство. На 42-летнего водителя микроавтобуса составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ.

Во втором случае в Госавтоинспекцию обратилась пассажирка микроавтобуса «Форд Транзит», осуществлявшего перевозку по маршруту № 9. Находясь в салоне, она обратила внимание, что водитель транспортного средства выглядит неадекватным и ведет автомобиль очень агрессивно. Женщина позвонила в полицию и сообщила о происходящем. Сотрудники ГИБДД незамедлительно приняли меры для пресечения нарушения. Транспортное средство остановили для проверки.

В ходе общения с 34-летним водителем микроавтобуса у сотрудников ДПС возникли основания полагать, что он нетрезв.

Мужчине предложили пройти освидетельствование, от чего он отказался. На него составлен соответствующий административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

В УМВД России по Тульской области благодарят граждан, чья активная гражданская позиция позволяет выявлять нарушения законодательства.

Если стали очевидцем нарушения ПДД, сообщайте по телефонам ГИБДД (4872) 32−45−02, 32−45−00, 32−45−10.