Погоня в Туле: водитель Hyundai перевернулся, удирая от гаишников

Фото Андрея Писарева.

Как сообщил Myslo очевидец, вечером 15 мая на Одоевском шоссе в Туле сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль Hyundai с иностранными номерами. В районе поворота на ул. Тихмянова легковушка попала в дорожно-транспортное происшествие.

По имеющейся на настоящий момент информации, во время попытки уйти от погони водитель не справился с управлением и машина перевернулась. В результате ДТП пострадал 36-летний мужчина, который находился за рулем авто.

«В ГИБДД поступил звонок от граждан, что по Одоевскому шоссе движется автомобиль Hyundai, который создает на дороге аварийные ситуации. Сотрудники Госавтоинспекции приняли меры для обнаружения транспортного средства и его остановки. Водитель проигнорировал законные требования инспекторов и попытался скрыться. В результате он совершил наезд на препятствие - крышку дорожного люка, после чего совершил опрокидывание», - сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Сотрудники ГИБДД вызвали пострадавшему скорую. После осмотра водителя медики пришли к выводу, что госпитализация мужчине не требуется.

На данный момент известно, что у водителя Hyundai было только иностранное водительское удостоверение, которое не дает ему права садиться за руль на территории РФ. Кроме того, мужчина отказался от прохождения от медицинского освидетельствования на алкоголь.

На водителя составлены протоколы по ст. 12.7 ч.1 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).