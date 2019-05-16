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В поселках Центрального округа Тулы раздают питьевую воду

В поселках Центрального округа Тулы раздают питьевую воду

Публикуем список адресов.

Администрация Тулы организовала подвоз воды в поселок Южный в Скуратово и в поселок Менделеевский.
 
Напомним, в результате нарушения электроснабжения в Центральном округе нарушено холодное водоснабжение в части поселков Скуратово, Менделеевский, Варваровка. Ведутся восстановительные работы.
 
Как сообщает пресс-служба городской администрации, ориентировочный срок завершения работ — вторая половина дня сегодня, 16 мая.
 
Все желающие могут получить необходимое количество воды по следующим адресам:
 
  • поселок Южный, ул. Клубная, 1;
  • поселок Менделеевский, ул. Ленина, 19.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:02 +2
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