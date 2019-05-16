В поселках Центрального округа Тулы раздают питьевую воду
Публикуем список адресов.
Администрация Тулы организовала подвоз воды в поселок Южный в Скуратово и в поселок Менделеевский.
Напомним, в результате нарушения электроснабжения в Центральном округе нарушено холодное водоснабжение в части поселков Скуратово, Менделеевский, Варваровка. Ведутся восстановительные работы.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, ориентировочный срок завершения работ — вторая половина дня сегодня, 16 мая.
Все желающие могут получить необходимое количество воды по следующим адресам:
- поселок Южный, ул. Клубная, 1;
- поселок Менделеевский, ул. Ленина, 19.
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