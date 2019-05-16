В поселках Центрального округа Тулы раздают питьевую воду

Администрация Тулы организовала подвоз воды в поселок Южный в Скуратово и в поселок Менделеевский.

Напомним, в результате нарушения электроснабжения в Центральном округе нарушено холодное водоснабжение в части поселков Скуратово, Менделеевский, Варваровка. Ведутся восстановительные работы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ориентировочный срок завершения работ — вторая половина дня сегодня, 16 мая.

Все желающие могут получить необходимое количество воды по следующим адресам: