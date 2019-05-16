На майских праздниках туляки посетили 103 страны

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Число туляков, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика — в 5 раз.

Абоненты Tele2 со всей России посетили 164 страны. При этом география путешествий туляков была не столь широкой — охватила 103 государства. Однако интересно, что жители нашего региона отправились не только по популярным туристическим маршрутам — в Турцию, Украину и Белоруссию (в этих странах отдыхали 36% всех клиентов оператора), но и посетили самые экзотические уголки планеты. В их числе Кабо-Верде, Сенегал, Маврикий и другие страны.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили клиенты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. На их долю пришлось около 40% голосового трафика и отправленных сообщений и более 60% интернет-трафика, использованного всеми абонентами оператора в путешествиях по миру.

Также значительный прирост год к году в международном роуминге показал объем скачанного интернет-трафика 9 мая — в День Победы он вырос почти в 7 раз год к году. Рост количества абонентов Tele2, которые провели этот день за границей, составил около 50% по сравнению с прошлым годом.