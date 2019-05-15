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Жителям Скуратово подвозят питьевую воду

Жителям Скуратово подвозят питьевую воду

Часть поселка осталась без воды, ведутся восстановительные работы.

В результате нарушения электроснабжения в Центральном округе  было нарушено холодное водоснабжение нескольких населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на месте ведутся восстановительные работы.

В поселках Южный (Скуратово) и Менделеевский организован подвоз питьевой воды. Все желающие могут получить воду по следующим адресам:

  • поселок Южный, улица Клубная, 1,
  • поселок Менделеевский, улица Ленина, 19.

 

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:10 −1
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