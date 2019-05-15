Жителям Скуратово подвозят питьевую воду

В результате нарушения электроснабжения в Центральном округе было нарушено холодное водоснабжение нескольких населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на месте ведутся восстановительные работы.

В поселках Южный (Скуратово) и Менделеевский организован подвоз питьевой воды. Все желающие могут получить воду по следующим адресам: