Жителям Скуратово подвозят питьевую воду
Часть поселка осталась без воды, ведутся восстановительные работы.
В результате нарушения электроснабжения в Центральном округе было нарушено холодное водоснабжение нескольких населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на месте ведутся восстановительные работы.
В поселках Южный (Скуратово) и Менделеевский организован подвоз питьевой воды. Все желающие могут получить воду по следующим адресам:
- поселок Южный, улица Клубная, 1,
- поселок Менделеевский, улица Ленина, 19.
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