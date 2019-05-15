Какие дома в Туле будут обесточены 16 мая
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- Новомосковское шоссе, 24, 24-а, 22, 18,
- ул. Рязанская, 48, 46,
- пр-т Ленина, 118-а, 120-а, 118, 120,
- Калужское шоссе, 3,
- ул. Лесная опушка, 12,
- Тополиный пр-д, 10,
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1, 2,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-28 (чётн.),
- ул. Севастопольская, 1-15,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 71,
- ул. Коксовая, 3-16,
- ул. Курковая, 14,
- ул. Луначарского, 174,
- Мясново: ул. Кабакова, 40-78 (чётн.), 41, 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 6-й пр-д, 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.),
- 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
- 8-й пр-д, 18-74 (чётн.), 19-35, 55-71 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 8-64 (чётн.), 37-73 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 23-31 (нечётн.), 34-54 (чётн.), 84, 86, 57,
- 10-й пр-д, 39-63 (нечётн.), 42-60 (чётн),
- 11-й пр-д, 10-39,
- 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
- пер. 2-й Шоссейный, 1-12,
- Одоевское шоссе, 60-68 (чётн.),
- ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
- 4-й пр-д, 33-41 (нечётн.), 42-48 (чётн.),
- 3-й пр-д, 31-43 (нечётн.), 38,
- ул. Кооперативная, 14-18-ж (чётн.), 7-13 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
- ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 6-12,
- д. Ивановка, ул. Придорожная,
- ул. Венёвская,
- ул. Крестьянская,
- ул. Новая,
- ул. Низинная,
- ул. Заречная,
- п. Н-Скуратово, 1-15-а.
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