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Какие дома в Туле будут обесточены 16 мая

Какие дома в Туле будут обесточены 16 мая

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • Новомосковское шоссе, 24, 24-а, 22, 18,
  • ул. Рязанская, 48, 46,
  • пр-т Ленина, 118-а, 120-а, 118, 120,
  • Калужское шоссе, 3,
  • ул. Лесная опушка, 12,
  • Тополиный пр-д, 10,
  • ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
  • ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 1, 2,
  • ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Подъёмная, 1-14,
  • ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-28 (чётн.),
  • ул. Севастопольская, 1-15,
  • ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 71,
  • ул. Коксовая, 3-16,
  • ул. Курковая, 14,
  • ул. Луначарского, 174,
  • Мясново: ул. Кабакова, 40-78 (чётн.), 41, 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 6-й пр-д, 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.),
  • 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
  • 8-й пр-д, 18-74 (чётн.), 19-35, 55-71 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 8-64 (чётн.), 37-73 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 23-31 (нечётн.), 34-54 (чётн.), 84, 86, 57,
  • 10-й пр-д, 39-63 (нечётн.), 42-60 (чётн),
  • 11-й пр-д, 10-39,
  • 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
  • пер. 2-й Шоссейный, 1-12,
  • Одоевское шоссе, 60-68 (чётн.),
  • ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 33-41 (нечётн.), 42-48 (чётн.),
  • 3-й пр-д, 31-43 (нечётн.), 38,
  • ул. Кооперативная, 14-18-ж (чётн.), 7-13 (нечётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
  • ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 6-12,
  • д. Ивановка, ул. Придорожная,
  • ул. Венёвская,
  • ул. Крестьянская, 
  • ул. Новая,
  • ул. Низинная,
  • ул. Заречная, 
  • п. Н-Скуратово, 1-15-а.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +3
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