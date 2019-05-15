На Казанской набережной в Туле откроют туристический сезон: полная программа

Фото из архива MySlo

Для жителей и гостей оружейной столицы пройдут мастер-классы и интерактивы, выступят артисты, поэты и музыканты.

В пятницу, 17 мая, стартует летний сезон на Набережной реки Упы – для туляков пройдут спортивные мероприятия выступления участников проекта «Уличный артист», мастер-классы и интерактивы.

Открытие туристического сезона начнется с театрализованного шествия, продолжится активностями на Казанской набережной.

Дата Время Место локации Наименование 17 мая 16.00 – 20.00 Беседка «Волна» (со стороны ул. Мосина) Ярмарка хэнд-мейд мастеров 14.00 – 0.00 Беседка «Амфитеатр» Культурный центр «Типография» 19.30 – 20.30 Беседка «Камерная» Уличный спектакль-пантомима «Вторжение» (муз. А. Шнитке) (ТКЦ «Эрмитаж») 12.00 – 20.30 Площадь на Казанской набережной Локации от «Мануфактории» (дженга, хоккей и Энгри Бердс) аквагрим 17.00 – 20.00 Хоккейная коробка Интерактивные игры от «Феликс-ново-клуб» (футбол, сумо и другие) 19.00 – 19.30 Крестовоздвиженская площадь Уличное театрализованное шествие Музыкальный оркестр «Дерзкие струны» 19.20 – 20.00 Площадка «Театртула.ру» (сбоку от башни Водяных ворот) «Чаплин-шоу» (ТКЦ «Эрмитаж») 17.30 – 20.00 Локации по набережной и ул. Металлистов Выступления уличных артистов 18.30 – 21.30 Сцена на Казанской Набережной 18.30 – 19.10 Digger Jazz Band 19.10 – 19.20 Конкурс 19.20 – 19.40 Официальное открытие летнего туристического сезона «Тула. Лето. Море впечатлений» 19.20 – 20.10 Кроссовер-бэнд «Red sparrow band» 20.10 – 20.20 Конкурс 20.20 – 21.20 Позитив-бэнд «Джазоффрения» 21.20 – 21.30 Шоу огня и света «Стихия» 21.30 Казанская набережная Пиротехническая открытка Фейерверк 21.30 Кафе «Mr.Cup» Проект «неТихие вечера» 18 мая 14.00 – 20.30 Беседка «Волна» Ярмарка хэнд-мейд мастеров 12.00 – 0.00 Беседка «Амфитеатр» Культурный центр «Типография 12.00 – 16.30 14.00 – 15.00 Беседка «Камерная» Библиотека под зонтиком Выступление поэтов (поэтическая студия «Вега») 12.00 – 16.30 Площадь на Казанской набережной мастер-классы по народным художественным промыслам от Культурно-досугового объединения 12.00 – 18.00 Локации от Мануфактории (дженга, хоккей и Энгри Бердс) 15.00 Сбор участников у главной сцены за стеной Кремля напротив кафе Mr. Cup Мастер-класс по легкой атлетике от I Love Supersport и мастера спорта по легкой атлетике Олега Гераськина. Место сбора участников – у главной сцены. 12.00 – 17.00 Детская площадка (Оранжевая беседка) Роспись пряников от «Музея международного пряника» Мастер-классы от «Экспериментории» 17.30 – 20.00 Локации по набережной и ул. Металлистов Выступления уличных артистов 13.00 – 20.00 Сцена, Казанская набережная 13.00 – 15.00 Выступление духовых оркестров детских школ искусств 15.00 – 17.00 Концертные программы школ искусств (вокал и хореография) 17.00 – 18.00 Танцевальное пространство «НЕО» 18.00 – 19.00 Выступление ансамбля «Ягори» 19.00 – 20.00. группа «Крава» 21.00. Кафе «Mr.Cup» Проект «неТихие вечера» 19 мая 14.00 – 18.00 Беседка «Волна» Ярмарка хэнд-мейд мастеров 12.00 – 0.00 Беседка «Амфитеатр» Культурный центр «Типография» 11.00 – 17.00 Площадь на Казанской набережной Локации от Мануфактории (дженга, хоккей и Энгри Бердс) 12.00 – 17.00 Детская площадка (Оранжевая беседка) Роспись пряников от «Музея международного пряника» Мастер-классы от «Экспериментории» 17.30 – 20.00 Локации по набережной и ул. Металлистов Выступления уличных артистов 16.00 – 21.30 Сцена, Казанская набережная 16.00. – 18.30 Salsa-open 18.30 – 21.00 Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танцам от студии танцев Jamping Jive

На спортплощадке Пролетарской набережной в субботу, 18 мая, пройдёт круговая фитнес-тренировка для всех желающих, которую проведёт эксперт клуба VLASTELIN FITNESS Елизавета Стратилатова.

Внимание! В зависимости от погодных условий в программе возможны изменения!