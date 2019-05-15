На Казанской набережной в Туле откроют туристический сезон: полная программа
Для жителей и гостей оружейной столицы пройдут мастер-классы и интерактивы, выступят артисты, поэты и музыканты.
В пятницу, 17 мая, стартует летний сезон на Набережной реки Упы – для туляков пройдут спортивные мероприятия выступления участников проекта «Уличный артист», мастер-классы и интерактивы.
Открытие туристического сезона начнется с театрализованного шествия, продолжится активностями на Казанской набережной.
|
Дата
|
Время
|
Место локации
|
Наименование
|
17 мая
|
16.00 – 20.00
|
Беседка «Волна» (со стороны ул. Мосина)
|
Ярмарка хэнд-мейд мастеров
|
14.00 – 0.00
|
Беседка «Амфитеатр»
|
Культурный центр «Типография»
|
19.30 – 20.30
|
Беседка «Камерная»
|
Уличный спектакль-пантомима «Вторжение» (муз. А. Шнитке) (ТКЦ «Эрмитаж»)
|
12.00 – 20.30
|
Площадь на Казанской набережной
|
Локации от «Мануфактории» (дженга, хоккей и Энгри Бердс) аквагрим
|
17.00 – 20.00
|
Хоккейная коробка
|
Интерактивные игры от «Феликс-ново-клуб» (футбол, сумо и другие)
|
19.00 – 19.30
|
Крестовоздвиженская площадь
|
Уличное театрализованное шествие
Музыкальный оркестр
«Дерзкие струны»
|
19.20 – 20.00
|
Площадка «Театртула.ру»
(сбоку от башни Водяных ворот)
|
«Чаплин-шоу» (ТКЦ «Эрмитаж»)
|
17.30 – 20.00
|
Локации по набережной и ул. Металлистов
|
Выступления уличных артистов
|
18.30 – 21.30
|
Сцена на Казанской Набережной
|
18.30 – 19.10 Digger Jazz Band
19.10 – 19.20 Конкурс
19.20 – 19.40 Официальное открытие летнего туристического сезона «Тула. Лето. Море впечатлений»
19.20 – 20.10 Кроссовер-бэнд «Red sparrow band»
20.10 – 20.20 Конкурс
20.20 – 21.20 Позитив-бэнд «Джазоффрения»
21.20 – 21.30 Шоу огня и
света «Стихия»
|
21.30
|
Казанская набережная
|
Пиротехническая открытка Фейерверк
|
21.30
|
Кафе «Mr.Cup»
|
Проект «неТихие вечера»
|
18 мая
|
14.00 – 20.30
|
Беседка «Волна»
|
Ярмарка хэнд-мейд мастеров
|
12.00 – 0.00
|
Беседка «Амфитеатр»
|
Культурный центр «Типография
|
12.00 – 16.30
14.00 – 15.00
|
Беседка «Камерная»
|
Библиотека под зонтиком
Выступление поэтов (поэтическая студия «Вега»)
|
12.00 – 16.30
|
Площадь на Казанской набережной
|
мастер-классы по народным художественным промыслам от Культурно-досугового объединения
|
12.00 – 18.00
|
Локации от Мануфактории (дженга, хоккей и Энгри Бердс)
|
15.00
|
Сбор участников у главной сцены за стеной Кремля напротив кафе Mr. Cup
|
Мастер-класс по легкой атлетике от I Love Supersport и мастера спорта по легкой атлетике Олега Гераськина. Место сбора участников – у главной сцены.
|
12.00 – 17.00
|
Детская площадка (Оранжевая беседка)
|
Роспись пряников от «Музея международного пряника»
Мастер-классы от «Экспериментории»
|
17.30 – 20.00
|
Локации по набережной и ул. Металлистов
|
Выступления уличных артистов
|
13.00 – 20.00
|
Сцена, Казанская набережная
|
13.00 – 15.00 Выступление духовых оркестров детских школ искусств
15.00 – 17.00 Концертные программы школ искусств (вокал и хореография)
17.00 – 18.00 Танцевальное пространство «НЕО»
18.00 – 19.00 Выступление ансамбля «Ягори»
19.00 – 20.00. группа «Крава»
|
21.00.
|
Кафе «Mr.Cup»
|
Проект «неТихие вечера»
|
19 мая
|
14.00 – 18.00
|
Беседка «Волна»
|
Ярмарка хэнд-мейд мастеров
|
12.00 – 0.00
|
Беседка «Амфитеатр»
|
Культурный центр «Типография»
|
11.00 – 17.00
|
Площадь на Казанской набережной
|
Локации от Мануфактории (дженга, хоккей и Энгри Бердс)
|
12.00 – 17.00
|
Детская площадка (Оранжевая беседка)
|
Роспись пряников от «Музея международного пряника»
Мастер-классы от «Экспериментории»
|
17.30 – 20.00
|
Локации по набережной и ул. Металлистов
|
Выступления уличных артистов
|
16.00 – 21.30
|
Сцена, Казанская набережная
|
16.00. – 18.30 Salsa-open
18.30 – 21.00 Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танцам от студии танцев Jamping Jive
На спортплощадке Пролетарской набережной в субботу, 18 мая, пройдёт круговая фитнес-тренировка для всех желающих, которую проведёт эксперт клуба VLASTELIN FITNESS Елизавета Стратилатова.
Внимание! В зависимости от погодных условий в программе возможны изменения!