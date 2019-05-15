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На Казанской набережной в Туле откроют туристический сезон: полная программа
Фото из архива MySlo

На Казанской набережной в Туле откроют туристический сезон: полная программа

Для жителей и гостей оружейной столицы пройдут мастер-классы и интерактивы, выступят артисты, поэты и музыканты.

В пятницу, 17 мая, стартует летний сезон на Набережной реки Упы – для туляков пройдут спортивные мероприятия выступления участников проекта «Уличный артист», мастер-классы и интерактивы.

Открытие туристического сезона начнется с театрализованного шествия, продолжится активностями на Казанской набережной.

Дата

Время

Место локации

Наименование

 

 

 

17 мая

16.00 – 20.00

 

Беседка «Волна» (со стороны ул. Мосина)

Ярмарка хэнд-мейд мастеров

14.00 – 0.00

Беседка «Амфитеатр»

 

 

Культурный центр «Типография»

19.30 – 20.30

 

Беседка «Камерная»

 

Уличный спектакль-пантомима «Вторжение» (муз. А. Шнитке) (ТКЦ «Эрмитаж»)

12.00 – 20.30

 

Площадь на Казанской набережной

 

Локации от «Мануфактории» (дженга, хоккей и Энгри Бердс) аквагрим

17.00 – 20.00

Хоккейная коробка

 

Интерактивные игры от «Феликс-ново-клуб» (футбол, сумо и другие)

 

19.00 – 19.30

Крестовоздвиженская площадь

 

Уличное театрализованное шествие

Музыкальный оркестр

«Дерзкие струны»

19.20 – 20.00

 

Площадка «Театртула.ру»

(сбоку от башни Водяных ворот)

«Чаплин-шоу» (ТКЦ «Эрмитаж»)

17.30 – 20.00

Локации по набережной и ул. Металлистов

Выступления уличных артистов

18.30 – 21.30

Сцена на Казанской Набережной

18.30 – 19.10 Digger Jazz Band

19.10 – 19.20 Конкурс

19.20 – 19.40 Официальное открытие летнего туристического сезона «Тула. Лето. Море впечатлений»

19.20 – 20.10 Кроссовер-бэнд «Red sparrow band»

20.10 – 20.20 Конкурс

20.20 – 21.20 Позитив-бэнд «Джазоффрения»

21.20 – 21.30 Шоу огня и

света «Стихия»

21.30

Казанская набережная

Пиротехническая открытка Фейерверк

21.30

Кафе «Mr.Cup»

Проект «неТихие вечера»

18 мая

14.00 – 20.30

Беседка «Волна»

 

Ярмарка хэнд-мейд мастеров

 

12.00 – 0.00

Беседка «Амфитеатр»

 

Культурный центр «Типография

12.00 – 16.30

14.00 – 15.00

Беседка «Камерная»

 

 

Библиотека под зонтиком

Выступление поэтов (поэтическая студия «Вега»)

 

12.00 – 16.30

Площадь на Казанской набережной

 

мастер-классы по народным художественным промыслам от Культурно-досугового объединения

 

12.00 – 18.00

Локации от Мануфактории (дженга, хоккей и Энгри Бердс)

15.00

Сбор участников у главной сцены за стеной Кремля напротив кафе Mr. Cup

Мастер-класс по легкой атлетике от I Love Supersport и мастера спорта по легкой атлетике Олега Гераськина. Место сбора участников – у главной сцены.

12.00 – 17.00

 

Детская площадка (Оранжевая беседка)

 

Роспись пряников от «Музея международного пряника»

Мастер-классы от «Экспериментории»

 

17.30 – 20.00

Локации по набережной и ул. Металлистов

 

Выступления уличных артистов

13.00 – 20.00

Сцена, Казанская набережная

13.00 – 15.00 Выступление духовых оркестров детских школ искусств

15.00 – 17.00 Концертные программы школ искусств (вокал и хореография)

17.00 – 18.00 Танцевальное пространство «НЕО»

18.00 – 19.00 Выступление ансамбля «Ягори»

19.00 – 20.00. группа «Крава»

21.00.

Кафе «Mr.Cup»

Проект «неТихие вечера»

19 мая

14.00 – 18.00

Беседка «Волна»

 

Ярмарка хэнд-мейд мастеров

 

12.00 – 0.00

Беседка «Амфитеатр»

 

Культурный центр «Типография»

11.00 – 17.00

Площадь на Казанской набережной

 

Локации от Мануфактории (дженга, хоккей и Энгри Бердс)

12.00 – 17.00

 

Детская площадка (Оранжевая беседка)

 

Роспись пряников от «Музея международного пряника»

Мастер-классы от «Экспериментории»

 

17.30 – 20.00

Локации по набережной и ул. Металлистов

Выступления уличных артистов

16.00 – 21.30

Сцена, Казанская набережная

16.00. – 18.30 Salsa-open

18.30 – 21.00 Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танцам от студии танцев Jamping Jive

На спортплощадке Пролетарской набережной в субботу, 18 мая, пройдёт круговая фитнес-тренировка для всех желающих, которую проведёт эксперт клуба VLASTELIN FITNESS  Елизавета Стратилатова.

Внимание! В зависимости от погодных условий в программе возможны изменения!

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:17 0
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