В Новомосковске прошёл финал экологической интеллектуальной игры «Час Земли»

Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковска».

Соревнования направлены на развитие интеллектуальных способностей в области экологии, творческого потенциала и экологического мышления школьников 7−8 классов.

Организаторы экологического брейн-ринга «Час Земли» — компания «Полипласт Новомосковск» и ТРОО «Экологическая защита» подготовили для ребят более 300 вопросов по 20 экологическим темам и направлениям. Среди них:

загрязнение и экология воздуха, воды, почвы и лесов,

альтернативная энергетика и влияние транспорта на окружающую среду

обращение с отходами и их переработка, а также экологический опыт некоторых стран мира.

Команды 10 общеобразовательных учреждений города на протяжении всего учебного года состязались за звание лучшего знатока природы и экологии. Брейн-ринг проходил в несколько этапов. В первую очередь все команды приняли участие в отборочной серии игр, по результатам которой были определены четвертьфиналисты, сразившиеся в последующих турах сначала за место в полуфинале, а затем и за право играть в финале.

Каждая игра состояла из нескольких туров:

блиц-опрос, вопросы с вариантами ответов, вопросы на логику заключительный тур с вопросом от компании «Полипласт Новомосковск».

На протяжении всего цикла игр участники с азартом демонстрировали экологическую грамотность, проявляя неподдельный интерес к решению сложных экологических задач.

После напряжённой борьбы в полуфинале право сразиться за звание победителя получили учащиеся Лицея и школы № 18. И вот, 14 мая в зрительном зале «Дворца детского (юношеского) творчества» прошёл финал экологической интеллектуальной игры «Час Земли».

Гостей приветствовали генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Ковалёв Александр Фёдорович, заместитель главы администрации МО г. Новомосковск Тарасова Наталья Николаевна и председатель ТРОО «Экологическая защита».

В адрес ребят прозвучали тёплые слова благодарности за ответственное отношение к окружающему миру и пожелания успеха в финале.

Во время решающего «сражения» игроки и их болельщики смогли освежить свои знания о экологии России и Тульской области и даже узнать что-то новое. В ходе нелёгкой борьбы победу вновь одержала команда МБОУ «Лицей», удерживающая пальму первенства уже три года подряд.

Все участники соревнований получили от организаторов проекта призы и дипломы, а финалистам игры компания «Полипласт Новомосковск» подарила сертификаты на посещение центра морской биологии и океанографии «Москвариум» и ботанического сада при МГУ.

По словам начальника отдела маркетинга ООО «Полипласт Новомосковск» Дмитрия Плоцких, все команды-участники продемонстрировали высокий уровень организации экологической деятельности в школах и ответственное отношение подрастающего поколения к проблемам охраны окружающей среды.

Очередные этапы экологической интеллектуальной игры «Час Земли» стартуют в Новомосковске с началом следующего учебного года.