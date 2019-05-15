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Светлане Илюхиной из Плавска срочно нужна помощь

Светлане Илюхиной из Плавска срочно нужна помощь

Девушке поставили страшный диагноз – рак. Ситуация осложняется тем, что Светлана беременна.

К нам за помощью обратились знакомые 28-летней Светланы Илюхиной. Молодая женщина, будущая мама, попала в беду - ей поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз.

– В семью Светланы пришла беда — страшная болезнь — рак! — рассказывает подруга Светланы, Юлия Полянчева. — Светлана — наша землячка, из поселка Молочные Дворы Плавского района. Она вышла замуж за туляка и сейчас живет в Туле. 29 апреля Света была срочно госпитализирована в больницу, находясь на восьмом месяце беременности. Позже, уже в Москве, ей диагностировали острую форму онкологического заболевания. На данный момент врачи пытаются сделать всё, чтобы сохранить обе жизни — и Светланы, и ребенка. Ей требуется очень дорогая операция. Нужна помощь! Мы можем спасти сразу две жизни. Главное — не сдаваться и не оставаться в стороне!

На своей страничке в Инстаграме Светлана пишет:

- В Москве мне поставили страшный диагноз - острый Т-лимфобластный лейкоз (рак крови). На данный момент врачи пытаются сделать всё,чтобы сохранить обе жизни: и мою, и ребёнка. Я не боюсь остаться без волос на какое-то время, не боюсь бесконечных лекарств, химий, катетеров, анализов, пункций, диет и т. д. Я боюсь не увидеть своего ещё не рождённого малыша, боюсь оставлять маму одну, не хочу, чтобы мой муж в свои 26 лет перенёс такой удар. Мне требуется пересадка костного мозга! Донора будем искать как в российском, так и в международном реестре. Это очень дорогая операция. Нужна помощь! Любая, даже незначительная сумма поможет! Если кто-то сталкивался, не дай Бог, с подобной ситуацией, пишите. Будем искать выход вместе!

Медицинские документы, подтверждающие правдивость информации и остроту сложившейся ситуации, находятся в редакции.

Помочь можно переводом любой суммы на одну из карт:
Сбербанк 5469 4000 2051 2112
(Илюхина С. С.),
ВТБ 2200 2408 4824 0277 (Илюхин Е. А.)

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Автор: Лариса Тимофеева , вчера, в 19:30
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Тульская областьПлавскМолочные дворы

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