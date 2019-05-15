Воры и насильники: в Узловой подростков осудят за совершение серии преступлений

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Узловой сотрудники СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних подростков и их 16-летнего приятеля. На счету молодых людей – четыре кражи, незаконное проникновение в жилище, изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в ночь с 27 на 28 июля прошлого года 17-летние обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в квартиру своей знакомой. Они жестоко избили женщину, а затем один из подростков изнасиловал её. От полученных телесных повреждений несчастная скончалась.

В ходе следствия удалось установить ещё несколько эпизодов «преступной биографии» задержанных – они обворовали несколько маршруток, сумма ущерба составила 7800 рублей. Кроме того, один из парней вместе с 16-летним знакомым проникли в дом в деревне Дубовка и вынесли оттуда кровать и матрац, а также 100 метров медного кабеля.

Оба 17-летних парня ожидают суда под стражей, 16-летний обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.