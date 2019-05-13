новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдет «Суворовская регата»
Фото: Русского географического общества.

В Тульской области пройдет «Суворовская регата»

Приглашаются все желающие.

С 7 по 9 июня в Тульской области пройдет «Суворовская регата». Об этом сообщает Тульское областное отделение Русского географического общества. Приглашаются все желающие: владельцы парусных судов, гребных лодок, байдарок, каяков и т. п. Для зрителей подготовят насыщенную развлекательную программу.

Регата состоится на городском пляже Черепетского (Суворовского) водохранилища.

Все подробности организаторы опубликуют в ближайшее время в группе ВКонтакте.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:00 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаСуворов
Прочее
Суворовская регатаРусское географическое общество

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 14 мая: дождь с грозой, ветрено и тепло
Погода в Туле 14 мая: дождь с грозой, ветрено и тепло
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.