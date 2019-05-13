Фото: Русского географического общества.

С 7 по 9 июня в Тульской области пройдет «Суворовская регата». Об этом сообщает Тульское областное отделение Русского географического общества. Приглашаются все желающие: владельцы парусных судов, гребных лодок, байдарок, каяков и т. п. Для зрителей подготовят насыщенную развлекательную программу.

Регата состоится на городском пляже Черепетского (Суворовского) водохранилища.

Все подробности организаторы опубликуют в ближайшее время в группе ВКонтакте.