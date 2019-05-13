Фото: Русского географического общества.
В Тульской области пройдет «Суворовская регата»
Приглашаются все желающие.
С 7 по 9 июня в Тульской области пройдет «Суворовская регата». Об этом сообщает Тульское областное отделение Русского географического общества. Приглашаются все желающие: владельцы парусных судов, гребных лодок, байдарок, каяков
Регата состоится на городском пляже Черепетского (Суворовского) водохранилища.
Все подробности организаторы опубликуют в ближайшее время в группе ВКонтакте.
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