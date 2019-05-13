Конкурс от Тульского экзотариума: огромную черепаху назвали Потемкиным
Пригласительные в оба здания экзотариума получил пользователь Myslo Lemmy.
Тульский экзотариум подвел итоги конкурса. Напомним, пользователям портала Myslo предложили придумать имя для огромной шпороносной черепахи-самца — нового обитателя зоопарка.
Сотрудники экзотариума выбрали победителя. Им стал Lemmy. Он предложил назвать черепаху Потемкиным.
Приглашаем победителя в редакцию Myslo за заслуженным подарком!
Черепаха весит более 115 кг, а длина панциря достигает почти 80 см. Интересно, что вид получил свое название за крупные шпоры на задних лапах. В природе этих замечательных животных можно встретить в саваннах и пустынях Центральной Африки.
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