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Конкурс от Тульского экзотариума: огромную черепаху назвали Потемкиным

Конкурс от Тульского экзотариума: огромную черепаху назвали Потемкиным

Пригласительные в оба здания экзотариума получил пользователь Myslo Lemmy.

Тульский экзотариум подвел итоги конкурса. Напомним, пользователям портала Myslo предложили придумать имя для огромной шпороносной черепахи-самца — нового обитателя зоопарка.

Сотрудники экзотариума выбрали победителя. Им стал Lemmy. Он предложил назвать черепаху Потемкиным.

Приглашаем победителя в редакцию Myslo за заслуженным подарком!

 

Черепаха весит более 115 кг, а длина панциря достигает почти 80 см. Интересно, что вид получил свое название за крупные шпоры на задних лапах. В природе этих замечательных животных можно встретить в саваннах и пустынях Центральной Африки.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:50 +2
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