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Окно в природу: туляк снял на видео, как уж достал и съел рыбную «заначку»
Кадр из видео.

Окно в природу: туляк снял на видео, как уж достал и съел рыбную «заначку»

Запись была сделана возле пруда в селе Высокое.

Туляк Валерий Савостьянов опубликовал на своей страничке ВКонтакте интересное видео: как уж решил полакомиться рыбой. Видеозапись была сделана возле пруда «Золотой петушок» в селе Высокое.

Автор видео предполагает, что змея вытащила рыбу из воды, а затем «припрятала» на берегу, чтобы добыча ослабла.

Напомним, что в Тульской области проснулись змеи. Эксперты говорят, что в этот период времени они выходят из спячки и греются на солнышке. К тому же сейчас у змей начался брачный период — они ищут себе пару.

Специалисты предупреждают: если вы увидели змею в дикой природе, лучше не трогайте ее, пусть она дальше ползет по своим делам.

В Тульской области встречаются ужи и гадюки. Обратите внимание, что укус гадюки болезненный, сопровождается отеками и гематомами.

При ее укусе необходимо:

  1. Успокоить пострадавшего и убедить его меньше двигаться.
  2. Место укуса и кожу вокруг ранки обработать любым антисептиком и, по возможности, закрыть свободной повязкой.
  3. Ввести противоаллергический препарат. Если нет возможности сделать укол, принять противоаллергические таблетки в соответствии с весом и возрастом.
  4. Снять кольца, браслеты, часы с укушенной конечности.
  5. Выпить не менее 1 л воды.
  6. Доставить пострадавшего в больницу.

ЗАПРЕЩЕНО:

  1. Разрезать или прижигать место укуса.
  2. Отсасывать яд ртом.
  3. Накладывать тугую повязку, жгут.
  4. Принимать алкоголь.

СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

  • Укус гадюки болезненный, но приводит к смертельному исходу лишь в исключительных случаях.
  • Основные симптомы укуса гадюки: усиливающаяся боль и развитие отёка в месте укуса.
  • Как правило, аллергики тяжелее переносят укус гадюки.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:28 +4
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