Окно в природу: туляк снял на видео, как уж достал и съел рыбную «заначку»
Запись была сделана возле пруда в селе Высокое.
Туляк Валерий Савостьянов опубликовал на своей страничке ВКонтакте интересное видео: как уж решил полакомиться рыбой. Видеозапись была сделана возле пруда «Золотой петушок» в селе Высокое.
Автор видео предполагает, что змея вытащила рыбу из воды, а затем «припрятала» на берегу, чтобы добыча ослабла.
Напомним, что в Тульской области проснулись змеи. Эксперты говорят, что в этот период времени они выходят из спячки и греются на солнышке. К тому же сейчас у змей начался брачный период — они ищут себе пару.
Специалисты предупреждают: если вы увидели змею в дикой природе, лучше не трогайте ее, пусть она дальше ползет по своим делам.
В Тульской области встречаются ужи и гадюки. Обратите внимание, что укус гадюки болезненный, сопровождается отеками и гематомами.
При ее укусе необходимо:
- Успокоить пострадавшего и убедить его меньше двигаться.
- Место укуса и кожу вокруг ранки обработать любым антисептиком и, по возможности, закрыть свободной повязкой.
- Ввести противоаллергический препарат. Если нет возможности сделать укол, принять противоаллергические таблетки в соответствии с весом и возрастом.
- Снять кольца, браслеты, часы с укушенной конечности.
- Выпить не менее 1 л воды.
- Доставить пострадавшего в больницу.
ЗАПРЕЩЕНО:
- Разрезать или прижигать место укуса.
- Отсасывать яд ртом.
- Накладывать тугую повязку, жгут.
- Принимать алкоголь.
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
- Укус гадюки болезненный, но приводит к смертельному исходу лишь в исключительных случаях.
- Основные симптомы укуса гадюки: усиливающаяся боль и развитие отёка в месте укуса.
- Как правило, аллергики тяжелее переносят укус гадюки.