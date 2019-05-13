Окно в природу: туляк снял на видео, как уж достал и съел рыбную «заначку»

Кадр из видео.

Туляк Валерий Савостьянов опубликовал на своей страничке ВКонтакте интересное видео: как уж решил полакомиться рыбой. Видеозапись была сделана возле пруда «Золотой петушок» в селе Высокое.

Автор видео предполагает, что змея вытащила рыбу из воды, а затем «припрятала» на берегу, чтобы добыча ослабла.

Напомним, что в Тульской области проснулись змеи. Эксперты говорят, что в этот период времени они выходят из спячки и греются на солнышке. К тому же сейчас у змей начался брачный период — они ищут себе пару.

Специалисты предупреждают: если вы увидели змею в дикой природе, лучше не трогайте ее, пусть она дальше ползет по своим делам.

В Тульской области встречаются ужи и гадюки. Обратите внимание, что укус гадюки болезненный, сопровождается отеками и гематомами.

При ее укусе необходимо:

Успокоить пострадавшего и убедить его меньше двигаться. Место укуса и кожу вокруг ранки обработать любым антисептиком и, по возможности, закрыть свободной повязкой. Ввести противоаллергический препарат. Если нет возможности сделать укол, принять противоаллергические таблетки в соответствии с весом и возрастом. Снять кольца, браслеты, часы с укушенной конечности. Выпить не менее 1 л воды. Доставить пострадавшего в больницу.

ЗАПРЕЩЕНО:

Разрезать или прижигать место укуса. Отсасывать яд ртом. Накладывать тугую повязку, жгут. Принимать алкоголь.

СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: