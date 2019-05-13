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Где в Туле не будет электричества 14 мая

Где в Туле не будет электричества 14 мая

Специалисты «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

Отключения пройдут  9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • ул. К. Маркса, 49-а, 74,
  • ул. Епифанская, 56, 56-а, 38-48 (чётн.),
  • ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Кутузова, 133-175, 183-217 (нечётн.),
  • пер. Дачный, 1-11,
  • пер. Доменный, 1-13,
  • ул. Руднева, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10-а,
  • ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-д, 1-23,
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
  • пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.),
  • ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 1-16,
  • ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Подъёмная, 1-14,
  • ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
  • ул. Севастопольская, 1-15,
  • ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 71,
  • п. Н-Скуратово, 1-15-а,
  • Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
  • ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), 62-104 (чётн.),
  • ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.),
  • ул. Громова, 69.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 0
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