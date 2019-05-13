Где в Туле не будет электричества 14 мая
Специалисты «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.
Отключения пройдут 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. К. Маркса, 49-а, 74,
- ул. Епифанская, 56, 56-а, 38-48 (чётн.),
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Кутузова, 133-175, 183-217 (нечётн.),
- пер. Дачный, 1-11,
- пер. Доменный, 1-13,
- ул. Руднева, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Сортировочная, 1-10-а,
- ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 1-23,
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1-16,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
- ул. Севастопольская, 1-15,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 71,
- п. Н-Скуратово, 1-15-а,
- Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
- ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), 62-104 (чётн.),
- ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.),
- ул. Громова, 69.
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