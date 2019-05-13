новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза

Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают о мерах предосторожности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории Тульской области местами ожидаются грозы.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

  • держаться в стороне от воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций,
  • по возможности переждать непогоду в помещении,
  • не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы,
  • очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону – даже разряженный, он является магнитом для молний,
  • – если гроза застала под открытым небом, укройтесь на участке с низкой порослью. Нельзя прятаться от грозы вблизи высоких деревьев,
  • во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

Будьте осторожны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно звоните по телефонам 01 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 +1
Другие статьи по темам
Событие
метеопредупреждениеГУ МЧС России по Тульской областиухудшение погодных условийгроза
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электричества 14 мая
Где в Туле не будет электричества 14 мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.