Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории Тульской области местами ожидаются грозы.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

держаться в стороне от воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций,

по возможности переждать непогоду в помещении,

не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы,

очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону – даже разряженный, он является магнитом для молний,

– если гроза застала под открытым небом, укройтесь на участке с низкой порослью. Нельзя прятаться от грозы вблизи высоких деревьев,

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.