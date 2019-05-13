Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза
Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают о мерах предосторожности.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории Тульской области местами ожидаются грозы.
Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:
- держаться в стороне от воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций,
- по возможности переждать непогоду в помещении,
- не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы,
- очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону – даже разряженный, он является магнитом для молний,
- – если гроза застала под открытым небом, укройтесь на участке с низкой порослью. Нельзя прятаться от грозы вблизи высоких деревьев,
- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.
Будьте осторожны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно звоните по телефонам 01 или 112.
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