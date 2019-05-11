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Жители Мясново: «Нашу аллею превратили в парковку!»
Фото Натальи Звягиной

Жители Мясново: «Нашу аллею превратили в парковку!»

По словам туляков, автомобилисты уничтожили газон и ставят машины в «зеленой зоне».

В редакцию Myslo обратилась жительница пос. Мясново Наталья Звягина. Женщина рассказала, что жители частного сектора уже не первый год «воюют» с автомобилистами из соседней многоэтажки, которые оставляют машины на аллее.

«Жители дома напротив устроили самовольную парковку на нашей любимой аллее, автомобили стоят фактически в зеленой зоне, прямо под окнами, газонная трава погибла, а на просьбу убрать машины владельцы откровенно хамят».

Судя по всему, автомобили принадлежат жителям домов № 16 и 18 по ул. Маршала Жукова. Туляки обращались в администрацию Привокзального района с просьбой привлечь автовладельцев к ответственности и получили исчерпывающий ответ: парковка на газоне не является нарушением, за которое муниципалитет может выписать штраф.

Чиновники порекомендовали выяснить, проводили ли собственники квартир собрание по вопросу организации парковки на придомовой территории – в этом случае оставлять машины под окнами можно на вполне законных основаниях.

Наталья Звягина считает, что установка ограничительных столбиков вдоль аллеи полностью решит проблему и сохранит аллею, которая сейчас напоминает гибрид мусорной свалки и парковки. Но кто и за чей счёт будет устанавливать ограничители – неизвестно.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:40 +2
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