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В Тульской области сотрудники Росгвардии задержали угнанный автомобиль

В Тульской области сотрудники Росгвардии задержали угнанный автомобиль

Бдительные граждане сообщили, что машина стоит на проезжей части и мешает проезду.

В Кимовском районе дежурному вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что на дороге рядом с Красным холмом стоящий автомобиль мешает проезду.  

Для проверки был направлен экипаж группы задержания. Сотрудники обнаружили на месте микроавтобус Nissan Largo, на заднем сидении которого находились мужчина и женщина. Иномарка числилась в розыске.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства, росгвардейцы заблокировали автомобиль, дождались прибытия следственно-оперативной группы и передали задержанных полиции. Позже выяснилось, что мужчина ранее судим, и находится под подпиской о невыезде за совершение угона.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +2
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