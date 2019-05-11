В Тульской области сотрудники Росгвардии задержали угнанный автомобиль

Бдительные граждане сообщили, что машина стоит на проезжей части и мешает проезду.

В Кимовском районе дежурному вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что на дороге рядом с Красным холмом стоящий автомобиль мешает проезду.

Для проверки был направлен экипаж группы задержания. Сотрудники обнаружили на месте микроавтобус Nissan Largo, на заднем сидении которого находились мужчина и женщина. Иномарка числилась в розыске.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства, росгвардейцы заблокировали автомобиль, дождались прибытия следственно-оперативной группы и передали задержанных полиции. Позже выяснилось, что мужчина ранее судим, и находится под подпиской о невыезде за совершение угона.