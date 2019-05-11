В поселке Теплое коммунальщики подавали в дома воду ненадлежащей температуры

Жители обратились в Роспотребнадзор. Юрлицу выписан штраф и выдано предписание об устранении нарушения.

Житель поселка Теплое обратился в районное подразделение Роспотребнадзора с заявлением о ненадлежащей температуре горячей воды. Подачу коммунального ресурса в дома Тепло-Огаревского района обеспечивает МУП «Теплосети».

В соответствии с санитарными правилами и нормами, допустимые пределы температуры горячей воды – от 60 до 75 градусов. Однако по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы выяснилось, что температура горячей воды, поступающей в дома жителей, значительно занижена.

К МУП «Теплосети» применены меры административного воздействия по ст. 6.5 КоАП. Также Роспотребнадзор обязал коммунальщиков устранить все причины нарушения и обеспечить подачу воды нормативной температуры.