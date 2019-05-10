В Суворовскую ЦРБ ищут главврача

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Среди претендентов на эту должность будет проведен конкурс.

На сайте Министерства здравоохранения Тульской области размещены условия конкурса на замещение вакантной должности главного врача ГУЗ «Суворовская центральная районная больница».

Из документа следует, что с будущим руководителем заключат срочный трудовой договор на определенный срок, но при этом не более, чем на пять лет.

Должность предусматривает пятидневную рабочую неделю с ненормированным рабочим днем. Оплата труда состоит из должностного оклада, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.