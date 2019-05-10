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В Суворовскую ЦРБ ищут главврача
Фото: novostivolgograda.ru

В Суворовскую ЦРБ ищут главврача

Среди претендентов на эту должность будет проведен конкурс.

На сайте Министерства здравоохранения Тульской области размещены условия конкурса на замещение вакантной должности главного врача ГУЗ «Суворовская центральная районная больница».
 
Из документа следует, что с будущим руководителем заключат срочный трудовой договор на определенный срок, но при этом не более, чем на пять лет.
 
Должность предусматривает пятидневную рабочую неделю с ненормированным рабочим днем. Оплата труда состоит из должностного оклада, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
 
Напомним, ранее минздрав региона публиковал данные о среднемесячной заработной плате в медицинских учреждениях области. Зарплата главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ» по основной ставке составляла 107 тыс. 677 рублей и 32 копейки.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 21:01 +2
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