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Главный судебный пристав Тульской области приедет в Ефремов
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Главный судебный пристав Тульской области приедет в Ефремов

Предварительная запись к нему на прием проходит до 14 мая.

16 мая главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан в Ефремове.
 
Прием будет проводиться с 14.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. К. Маркса, дом 46 (отдел судебных приставов Ефремовского и Каменского районов ТО).
 
Предварительная запись будет вестись до 14 мая по телефону (4872) 33−30−53.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:29 0
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