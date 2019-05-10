Главный судебный пристав Тульской области приедет в Ефремов

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Предварительная запись к нему на прием проходит до 14 мая.

16 мая главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан в Ефремове.

Прием будет проводиться с 14.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. К. Маркса, дом 46 (отдел судебных приставов Ефремовского и Каменского районов ТО).

Предварительная запись будет вестись до 14 мая по телефону (4872) 33−30−53.