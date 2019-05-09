Участники «Бессмертного полка» в Туле: 10 историй о героях войны

Фото Дмитрия Дзюбина.

Myslo пообщался с участниками шествия «Бессмертный полк».

Владимир Юрчиков с внуком Николаем Петровым:

– Сегодня я несу фотографию своего отца Алексея Ивановича Юрчикова. Во время войны он был командиром артиллерийского орудия, руководил пушкой. Он истреблял вражеские танки, и это почти всё, что мы знаем о его жизни в военное время. Отец не любил рассказывать о тех страшных годах, каждое воспоминание давалось ему очень тяжело. После Великой Отечественной войны он еще два года - с 1945 по 1947 год – воевал на западной Украине. У него есть два Ордена Славы, и для нас он настоящий герой.

Каждый год, 9 мая, мы вместе с семьей ходим на праздник, а теперь еще и проходим в строю «Бессмертного полка», это наша семейная традиция. Мы хотим, чтобы внуки гордились своими предками, не забывали их подвиг, и понимали, что нужно сделать всё, чтобы такой войны больше не было.

Людмила Борисова:

– Я принесла портреты своих бабушек и дедушек. У них очень интересная судьба. Еще до войны дедушки дружили, и когда ушли на фронт поклялись, что друг без друга не женятся. С войны каждый вернулся со своей второй половинкой, а 7 ноября 1945 года они сыграли сразу две свадьбы. В одной семье родился сын, а в другой спустя год – дочка. Это мои родители.

В моей семье говорили о войне. Бабушка рассказывала, как было страшно, как они боялись бомбежки и как падали на землю и укрывались одеялами, когда летели самолеты. Она была медсестрой, тащила с поля раненых. Однажды так спасали и моего дедушку, тащила его на плащ-палатке, чтобы оказать помощь.

Наталья Дременкова:

– На фото моя мама и ее муж, погибший в 1944 году в Литве. Они поженились прямо перед началом войны, и детей у них не было. Мама много говорила о сложностях, которые им пришлось пережить. Ночью она работала в госпитале в Астрахани, к ним приносили раненых с берегов Волги. А перед рассветом они уезжали в Сталинград копать окопы. Вечером их снова ждала работа в госпитале, спать удавалось только в дороге.

Мама рассказывала, как тяжело они сражались за победу, как невыносимо трудно было копать в Сталинграде окопы зимой: земля была промерзшая, попадались камни.

Но нужно было работать: если не выполнишь норму, не получишь даже тот небольшой кусочек хлеба, который тебе положен.

Мама говорила: когда начиналась бомбежка, им говорили разбегаться в разные стороны, но было страшно, и они, наоборот, собирались вместе. Так погибла мамина подруга, когда ей в живот попал осколок.

Зная о всех тяготах, которые приходилось терпеть людям в годы войны, я дала себе слово, что буду приходить на «Бессмертный полк» каждый год, пока ходят мои ноги. Я считаю, что должна отдать честь нашим героям.

Татьяна Соловьева:

– Решила войти в «Бессмертный полк» вместе с фотографией своего дедушки Петра Михайловича Соловьева, который пропал без вести в 1942 году. Он успел прислать всего одно письмо своей жене - моей бабушке: «Напишу подробнее, когда прибудем на место». Больше новостей от него не было, вероятно, до точки назначения он так и не доехал или погиб в первом бою.

Его сын - мой отец Александр Петрович Соловьев - работал на оборонных предприятиях Тулы, когда был еще подростком. Он не доставал до станков, поэтому работал стоя на подставке, но трудился не меньше взрослых. Мы гордимся своими героями, поэтому каждый год становимся в «Бессмертный полк».

Василий Чекмазов:

– Принес с собой сегодня три фотографии. На одной из них моя тетя Александра Григорьевна Гагарина. В 1943 году она пошла помогать нашим бойцам, стала вольнонаемной. Шла за фронтом и помогала солдатам в быту, делала всю грязную работу: стирала, готовила, убирала. За это ей потом присвоили звание рядовой,

На втором фото - мой дедушка Михаил Васильевич Чекмазов, который был артиллеристом. Мы мало про него знаем, он не вернулся с войны домой, насколько мы знаем, погиб под Харьковом.

На третьей фотографии – мой отец Сергей Михайлович Чекмазов. Он ушел добровольцем на фронт, когда ему еще не было 18 лет. Он участвовал во многих боях, был серьезно ранен. Он рассказывал нам, в каких тяжелых условиях приходилось жить. Когда он был уже сержантом, во время атаки ему взрывной волной перебило руку. Травма была серьезная, но в лазарете, куда он пришел несмотря на боль, уже привыкли ко многому. Никаких операций не делали, врач просто вправил на место руку и перебинтовал ее.

После травмы ему предложили перевестись в пулеметную школу младшего офицерского состава. Но он там недолго проучился, вернулся на фронт и встретил победу в Подмосковье. Все эти истории мы храним в нашем сердце и памяти, поэтому уже в третий раз встаем в «Бессмертный полк».

Светлана Чурикова с дочерью Викой:

– Мы несем портрет моего дедушки Алексея Григорьевича Копкова. Он был военным врачом, его помощь тогда была нужна везде. Он ездил на поезде и лечил раненых в боях. Он прошел всю войну, спас много жизней. Мы не знаем деталей его жизни в военное время, но гордимся его мужеством. И поэтому уже второй год идем вместе с колонной «Бессмертного полка», чтобы почтить его память.

Виктор Носов с внуками Ксенией, Николаем, Софией, Серафимом:

– Мой отец Иван Степанович Носов воевал на японском фронте и был дважды ранен. В первый раз это произошло, когда они переходили озеро. В их расчете станкового пулемета Максим было всего два человека. Его товарища ранило, но они продолжали сражаться. Попали под страшный обстрел, но смогли перейти озеро.

Во второй раз его ранили, когда в одной из атак у японцев закончились патроны, и они пошли в рукопашный бой. Мой отец до войны занимался боксом и смог победить трех противников, но все равно получил штыковое ранение.

Несмотря на пережитые потрясения, он остался хорошим человек,

смог построить крепкую семью. Они с моей мамой всю жизнь прожили вместе и обвенчались на свою золотую свадьбу.

Иван Степанович был и остается для нас примером. Я хочу, чтобы внуки помнили о нем, и стремились быть похожими на тех настоящих людей, чьи портреты сегодня несут в «Бессмертном полку», на тех, кто умел жить не только для себя, но и для всех людей вокруг.

Екатерина Марусина с мамой Натальей и сестрой Елизаветой:

– Мой прадедушка был сапером, воевал на Украине под Николаевом и Одессой. Сам лично установил за одну ночь в условиях плохой видимости 150 мин и разминировал два минных поля вместе со своим отделением. Он ни разу не был ранен, прошел всю войну и прожил счастливую долгую жизнь после нее. Мы гордимся им, и поэтому вот уже пять лет приходим с его фотографией, чтобы пройти в «Бессмертном полку».

Елена Можайцева:

– У меня в руках портрет моего отца Николая Дмитриевича Можайцева. Он дошел до Берлина и был ранен в последние дни войны. Из-за травмы он недолго прожил, умер в 1972 году. Я плохо помню рассказанные им истории о военном времени, но в моей памяти осталось то, что он всегда гордился тем, что дошел до Берлина. Я горжусь им. И четвертый раз встаю в «Бессмертный полк» и буду приходить снова, потому что считаю, что мы должны помнить тех, кто воевал, и смог, порой ценой своей жизни, одолеть такого сильного противника.

Нина Клейманова:

- Принесла с собой фотографии своего дяди и отца Григория Никитича Янтикова. Дядя был артиллеристом, он прошел всю войну. А отец погиб в Сталинграде в 1942 году. Мы мало, что знаем об их подвигах, не осталось документов, фотографий и писем. Сумку с этими ценными для нас вещами выкрали еще во время войны, мне тогда было четыре года.

Но память наша жива. Я встаю в ряды «Бессмертного полка» во второй раз и жалею, что не присоединилась раньше. Здесь испытываешь такие сильные эмоции, все объединяются и вспоминают подвиги своих родных.