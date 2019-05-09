Фото очевидцев.
В Туле из-за сильного ветра дерево рухнуло на пешеходный переход
О пострадавших не сообщается.
В Туле из-за сильного ветра рухнули несколько деревьев. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.
Так, на пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской дерево упало прямо на пешеходный переход.
Фото Николая Мосина.
Кроме того, во дворе дома № 15 по улице Фрунзе упавшее дерево перегородило дорогу.
Отметим, что непогода сохранится в регионе до конца суток. Будьте внимательны и осторожны.
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