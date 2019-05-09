В Туле из-за сильного ветра дерево рухнуло на пешеходный переход

Фото очевидцев.

О пострадавших не сообщается.

В Туле из-за сильного ветра рухнули несколько деревьев. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

Так, на пересечении улиц Первомайской и Софьи Перовской дерево упало прямо на пешеходный переход.



Фото Николая Мосина.

Кроме того, во дворе дома № 15 по улице Фрунзе упавшее дерево перегородило дорогу.

Отметим, что непогода сохранится в регионе до конца суток. Будьте внимательны и осторожны.