Делегация Тульской области посетила парад на Красной площади в Москве

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 Мая центральным событием Дня Победы традиционно стал военный парад на Красной площади в Москве. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современного вооружения и военной техники. Всего было задействовано свыше 13 тысяч военнослужащих.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина военный парад посетила делегация Тульской области. В ее составе — ветераны Великой Отечественной войны, члены молодежных волонтерских организаций.

Жители нашего региона уже не первый раз присутствовали на параде в столице, это стало доброй традицией.