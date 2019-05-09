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Делегация Тульской области посетила парад на Красной площади в Москве
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Делегация Тульской области посетила парад на Красной площади в Москве

В ее составе — ветераны Великой Отечественной войны, члены молодежных волонтерских организаций.

9 Мая центральным событием Дня Победы традиционно стал военный парад на Красной площади в Москве. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современного вооружения и военной техники. Всего было задействовано свыше 13 тысяч военнослужащих.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина военный парад посетила делегация Тульской области. В ее составе — ветераны Великой Отечественной войны, члены молодежных волонтерских организаций.

Жители нашего региона уже не первый раз присутствовали на параде в столице, это стало доброй традицией.

Сюжет: День Победы 2019
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