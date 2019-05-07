Прокурор Тульской области Роман Прасков заработал за год почти 2,5 млн рублей

В собственности у Романа Сергеевича только гараж, а в пользовании – служебная квартира.

На сайте прокуратуры Тульской области опубликованы сведения о доходах и имуществе сотрудников ведомства за 2018 год.

Главный прокурор региона Роман Прасков за год заработал 2 млн 460 тысяч рублей. В собственности у него находится гараж площадью 19,3 кв. м, в пользовании – участок аналогичной площади и служебная квартира площадью 83,4 кв. м.

Первый заместитель областного прокурора Сергей Савенков задекларировал доход в размере 2 млн 400 тысяч рублей. У него в пользовании находится три квартиры — 100,7 кв. м, 78,3 кв. м и 75 кв. м.

Зампрокурора Дмитрий Митин заработал примерно столько же – 2 млн 335 тысяч рублей. Он владеет квартирой площадью 113,1 кв. м.

Недавно приехавший из Брянска Андрей Теребунов, также занимающий должность заместителя прокурора Тульской области, в 2018 году заработал 1 млн 371 тысячу рублей. Он владеет двумя земельными участками общей площадью более 1500 кв. м, пользуется жилым домом на 109 кв. м и однокомнатной квартирой.