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Дело о наркотиках: в Тульской области следователи провели обыск в райотделе полиции

Дело о наркотиках: в Тульской области следователи провели обыск в райотделе полиции

Один из стражей порядка передал своему знакомому сверток с наркотиком, а затем изъял его, чтобы повысить показатели раскрываемости.

Следственными органами СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего сотрудника полиции по статье «Превышение должностных полномочий». Пресс-служба ведомства уточняет, что основанием для возбуждения дела стали материалы регионального УФСБ России.

По предварительным данным, в августе 2018 года полицейский для искусственного повышения статистических показателей раскрываемости на обслуживаемой территории передал ранее знакомому мужчине сверток с наркотическим веществом растительного происхождения.

После этого полицейский провел личный досмотр гражданина и изъял ранее переданный им же сверток. На основании сфальсифицированных материалов было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков. В апреле 2019 года он был допрошен, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Преступные действия сотрудника полиции были выявлены и пресечены оперативниками УФСБ России по Тульской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей, подозреваемый задержан. По месту жительства и по месту службы задержанного проведены обыски. Сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу продолжается.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что в Управлении назначена служебная проверка, по итогам которой будет принято решение об увольнении полицейского со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, к ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, отвечающие за профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка произошедшему.

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