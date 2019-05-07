Суворовский суд прекратил уголовное дело в отношении лидера «Партизанской правды партизан»

Фото из архива MySlo

Ранее Алексей Меняйлов и его супруга Слатана были выпущены из СИЗО из-за декриминализации инкриминируемой им статьи.

Суворовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении лидера движения «Партизанская правда партизан» Алексея Меняйлова и его супруги Слатаны в связи с отсутствием состава преступления. Супруги Меняйловы были освобождены из СИЗО в январе текущего года, после внесения изменений в действующее законодательство.

Напомним, Меняйловы обвинялись по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Совершение действий, направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Ранее это деяние относилось к преступлениям средней тяжести, за него было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

В декабре прошлого года Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс – теперь уголовное наказание может грозить только людям, которые публично разжигали ненависть по какому-либо признаку чаще, чем один раз в год.