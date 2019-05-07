новости
новости
Регистрация
Суворовский суд прекратил уголовное дело в отношении лидера «Партизанской правды партизан»
Фото из архива MySlo

Суворовский суд прекратил уголовное дело в отношении лидера «Партизанской правды партизан»

Ранее Алексей Меняйлов и его супруга Слатана были выпущены из СИЗО из-за декриминализации инкриминируемой им статьи.

Суворовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении лидера движения «Партизанская правда партизан» Алексея Меняйлова и его супруги Слатаны в связи с отсутствием состава преступления. Супруги Меняйловы были освобождены из СИЗО в январе текущего года, после внесения изменений в действующее законодательство.

Напомним, Меняйловы обвинялись по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Совершение действий, направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Ранее это деяние относилось к преступлениям средней тяжести, за него было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

В декабре прошлого года Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс – теперь уголовное наказание может грозить только людям, которые публично разжигали ненависть по какому-либо признаку чаще, чем один раз в год.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:10 0
Другие статьи по темам
Событие
прекращение уголовного делазаконодательствоуголовный кодекспартизанская правда партизан
Место
Тульская областьСуворов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокурор Тульской области Роман Прасков заработал за год почти 2,5 млн рублей
Прокурор Тульской области Роман Прасков заработал за год почти 2,5 млн рублей
Без горячей воды: когда в Туле будут отключать котельные
Без горячей воды: когда в Туле будут отключать котельные
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.