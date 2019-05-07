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На празднование 500-летия Тульского кремля выделено 212 млн рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На празднование 500-летия Тульского кремля выделено 212 млн рублей

Основную часть этих средств направят на реставрацию исторических объектов.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты, которое пройдёт в следующем году. 

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина доложила, что в текущем году на это выделено 212 млн рублей. Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов. Будут проведены реставрационные работы в малых исторических городах – Чекалине, Белеве и Одоеве. Также планируется реставрировать объекты в Белевском, Одоевском, Суворовском и Дубенском районах.

До конца года будут завершены работы в Доме купца Пряничникова в Крапивне, а в усадьбе Мосоловых в Дубне к 2020 году сформируют концепцию музея. Уже разработаны и утверждены концепции новых экспозиций во Въездной башне в Богородицке и музея декоративно-прикладного искусства на ул. Металлистов в Туле.

В этом году в регионе  пройдут два научных форума, крупные выставки, будут изданы тематические краеведческие сборники и книга-альбом «Тульский кремль».

В Тульском кремле открылся музей археологии и выставка «Кремли России», а 1 и 2 июня там состоится фестиваль-квест для школьников «Общий сбор». 27 июля пройдёт творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Кремли России», а в октябре – форум «Большая засечная черта. Россия на переломе эпох».

В перечне дополнительных мероприятий на 2019-2020 годы – реставрация еще 14 объектов. Как отметила Татьяна Рыбкина, благодаря поддержке главы региона Алексея Дюмина выделено дополнительное финансирование, которое позволит провести все работы в срок и в полном объеме.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 −7
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