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Без горячей воды: когда в Туле будут отключать котельные
Кадр из фильма "12 стульев"

Без горячей воды: когда в Туле будут отключать котельные

«Тулатеплосеть» утвердила график профилактических работ.

Специалисты «Тулатеплосети» опубликовали график отключения горячего водоснабжения в связи с проведением профилактических работ в городских котельных.

Сроки проведения работ могут быть скорректированы из-за погодных условий или производственной необходимости. По графику отключение котельных горячего водоснабжения будет происходить в следующем порядке:

Проверить, когда в вашем доме не будет горячей воды можно на портале «Открытый регион».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:35 +3
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