Без горячей воды: когда в Туле будут отключать котельные

Кадр из фильма "12 стульев"

Специалисты «Тулатеплосети» опубликовали график отключения горячего водоснабжения в связи с проведением профилактических работ в городских котельных.

Сроки проведения работ могут быть скорректированы из-за погодных условий или производственной необходимости. По графику отключение котельных горячего водоснабжения будет происходить в следующем порядке:

Проверить, когда в вашем доме не будет горячей воды можно на портале «Открытый регион».