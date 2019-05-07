Кадр из фильма "12 стульев"
Без горячей воды: когда в Туле будут отключать котельные
«Тулатеплосеть» утвердила график профилактических работ.
Специалисты «Тулатеплосети» опубликовали график отключения горячего водоснабжения в связи с проведением профилактических работ в городских котельных.
Сроки проведения работ могут быть скорректированы из-за погодных условий или производственной необходимости. По графику отключение котельных горячего водоснабжения будет происходить в следующем порядке:
Проверить, когда в вашем доме не будет горячей воды можно на портале «Открытый регион».
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