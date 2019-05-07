Туляки написали «Диктант Победы» в музее оружия: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Акция «Диктант Победы» — большой совместный проект партии «Единая Россия», Российского исторического общества, организации ветеранов войны, труда и ВС, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Он посвящен 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне и в этом году проводился впервые во всех регионах России.

Николай Воробьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Историческая память»:

Николай Воробьев - Эта акция важна для всех поколений. Значение Великой Победы сложно оценить — без нее не было бы всех нас. В той войне советский народ совершил Подвиг, завоевав для будущих поколений мир. И Победа досталась нашей стране очень тяжело — миллионы жизней, трагедии в каждой семье, разрушенные города и села. Об этом нельзя забывать. И очень важно, что в нашей акции принимают участие и ветераны Великой Отечественной, и молодежь.



В Тульской области были открыты 35 площадок «Диктанта Победы», в том числе в городе-герое Туле — девять. Одной из самых массовых оказался Музей оружия. Среди почётных гостей — те, кто знает о войне не понаслышке, — ветераны и труженики тыла. Сюда пришли и депутаты, кадеты и суворовцы, студенты и школьники.



Для тех, кто не смог лично присутствовать на площадках, был организован онлайн-диктант на знание истории Великой Отечественной войны.



Перед началом диктанта Антон Агеев, зампред правительства Тульской области — министр внутренней политики и развития местного самоуправления, зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

- Мы всегда будем чтить наших героев, восхищаться их мужеством и стойкостью. Будем брать с них пример. Наш священный долг — помнить, какие испытания выпали на долю нашего народа.



«Диктант Победы» — скорее, не диктант в прямом смысле слова, а 45-минутный тест из 20 вопросов, которые затрагивают всю историю Великой Отечественной войны. По мнению организаторов, акция не только позволяет оценить уровень знаний истории, но и несет большую просветительскую миссию. Вопросы диктанта составлены профессиональным сообществом на принципах компетентности и исторической достоверности.



Сергей Харитонов, председатель Тульской облдумы.

- Мимо такой акции нельзя пройти. Победа в Великой Отечественной войне касается каждого россиянина, ведь война затронула каждую семью. Знать историю народа-победителя, историю своей Родины и, в конечном итоге, понять, благодаря кому и чему мы все живы, — это долг каждого из нас. У меня отец — фронтовик, недавно отметил свое 95-летие, участник битвы на Курской дуге. Матушка — участница Сталинградской битвы.



По словам Сергея Алексеевича, специально к диктанту он не готовился, потому что вся жизнь, все встречи, мероприятия, события, случившиеся с ним, — это и есть подготовка к такому экзамену, ответ на главный вопрос — «Какой ценой завоеван мир?».



Никита Бурвиков, руководитель регионального отделения «Молодая гвардия «Единой России» Тульской области:

Никита Бурвиков - Активисты тульского регионального отделения «Молодой гвардии» в рамках партийного проекта «Связь поколений» организовали в преддверии Дня Победы ряд акций — «Подарок ветерану», «Уютный дом». Мы приводили в порядок воинские мемориалы, братские могилы и захоронения. На акции «Диктант Победы» более 50 молодогвардейцев работают как волонтеры — помогают в организации мероприятия. Для ребят это интересно, престижно и почетно.



По словам Никиты, после акции все молодогвардейцы тоже напишут диктант — на онлайн-площадке.