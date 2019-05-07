новости
новости
Регистрация
Туляки написали «Диктант Победы» в музее оружия: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки написали «Диктант Победы» в музее оружия: фоторепортаж

Всероссийская акция объединила более 2000 жителей региона на 35 площадках.

Акция «Диктант Победы» — большой совместный проект партии «Единая Россия», Российского исторического общества, организации ветеранов войны, труда и ВС, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Он посвящен 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне и в этом году проводился впервые во всех регионах России.

Николай Воробьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Историческая память»:

Николай Воробьев

- Эта акция важна для всех поколений. Значение Великой Победы сложно оценить — без нее не было бы всех нас. В той войне советский народ совершил Подвиг, завоевав для будущих поколений мир. И Победа досталась нашей стране очень тяжело — миллионы жизней, трагедии в каждой семье, разрушенные города и села. Об этом нельзя забывать. И очень важно, что в нашей акции принимают участие и ветераны Великой Отечественной, и молодежь.


В Тульской области были открыты 35 площадок «Диктанта Победы», в том числе в городе-герое Туле — девять. Одной из самых массовых оказался Музей оружия. Среди почётных гостей — те, кто знает о войне не понаслышке, — ветераны и труженики тыла. Сюда пришли и депутаты, кадеты и суворовцы, студенты и школьники.


Для тех, кто не смог лично присутствовать на площадках, был организован онлайн-диктант на знание истории Великой Отечественной войны.

Перед началом диктанта Антон Агеев, зампред правительства Тульской области — министр внутренней политики и развития местного самоуправления, зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

- Мы всегда будем чтить наших героев, восхищаться их мужеством и стойкостью. Будем брать с них пример. Наш священный долг — помнить, какие испытания выпали на долю нашего народа.


«Диктант Победы» — скорее, не диктант в прямом смысле слова, а 45-минутный тест из 20 вопросов, которые затрагивают всю историю Великой Отечественной войны. По мнению организаторов, акция не только позволяет оценить уровень знаний истории, но и несет большую просветительскую миссию. Вопросы диктанта составлены профессиональным сообществом на принципах компетентности и исторической достоверности.


Сергей Харитонов, председатель Тульской облдумы.

 

- Мимо такой акции нельзя пройти. Победа в Великой Отечественной войне касается каждого россиянина, ведь война затронула каждую семью. Знать историю народа-победителя, историю своей Родины и, в конечном итоге, понять, благодаря кому и чему мы все живы, — это долг каждого из нас. У меня отец — фронтовик, недавно отметил свое 95-летие, участник битвы на Курской дуге. Матушка — участница Сталинградской битвы.


По словам Сергея Алексеевича, специально к диктанту он не готовился, потому что вся жизнь, все встречи, мероприятия, события, случившиеся с ним, — это и есть подготовка к такому экзамену, ответ на главный вопрос — «Какой ценой завоеван мир?».


Никита Бурвиков, руководитель регионального отделения «Молодая гвардия «Единой России» Тульской области:

 

Никита Бурвиков

- Активисты тульского регионального отделения «Молодой гвардии» в рамках партийного проекта «Связь поколений» организовали в преддверии Дня Победы ряд акций — «Подарок ветерану», «Уютный дом». Мы приводили в порядок воинские мемориалы, братские могилы и захоронения. На акции «Диктант Победы» более 50 молодогвардейцев работают как волонтеры — помогают в организации мероприятия. Для ребят это интересно, престижно и почетно.


По словам Никиты, после акции все молодогвардейцы тоже напишут диктант — на онлайн-площадке.

Итоги «Диктанта Победы» планируется подвести ко Дню России, 12 июня. Все участники акции получат сертификаты.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 18:27 −2
Другие статьи по темам
Событие
Диктант Победы
Место
Тульский музей оружия шлем
Прочее
диктантпосвященный событиям Великой Отечественной войны

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На празднование 500-летия Тульского кремля выделено 212 млн рублей
На празднование 500-летия Тульского кремля выделено 212 млн рублей
Алексей Дюмин рассказал, готов ли «Арсенал» к Лиге Европы
Алексей Дюмин рассказал, готов ли «Арсенал» к Лиге Европы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.