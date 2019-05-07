На каких улицах Тулы отключат свет 8 мая
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
- ул. Прудная, 1-21,
- ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
- ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
- ул. Волкова, 39, 30, 29, 26,
- ул. Подъёмная, 16,
- ул. Газовая, 14, 15,
- ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
- ул. Стахановская, 12, 15,
- Епифанское шоссе, 17,
- пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),
- ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19,
- пер. С. Ковалевской, 1-8, 28-36-а (чётн.), 27-33 (нечётн.),
- пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.),
- ул. Попова, 24-35-а,
- ул. Бородина, 42, 44, 46, 33,
- ул. Скуратовская, 18-87,
- п. Н-Скуратово, 101-а.
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