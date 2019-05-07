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На каких улицах Тулы отключат свет 8 мая

На каких улицах Тулы отключат свет 8 мая

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7,
  • ул. Прудная, 1-21,
  • ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.),
  • ул. Волкова, 39, 30, 29, 26,
  • ул. Подъёмная, 16,
  • ул. Газовая, 14, 15,
  • ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
  • ул. Стахановская, 12, 15,
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.),
  • ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19,
  • пер. С. Ковалевской, 1-8, 28-36-а (чётн.), 27-33 (нечётн.),
  • пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.),
  • ул. Попова, 24-35-а,
  • ул. Бородина, 42, 44, 46, 33,
  • ул. Скуратовская, 18-87,
  • п. Н-Скуратово, 101-а.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:53 +2
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