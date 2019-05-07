Туляков приглашают на открытие парка «Патриот»: полная программа

Фото из архива MySlo

До конца недели в парке будут проходить тематические развлекательные мероприятия.

Торжественное открытие парка «Патриот» пройдёт в среду, 8 мая. В 11.30 там начнет работу концертная площадка – для туляков споют заслуженный артист России Ян Осин, кубанский казачий ансамбль «Кумовья», ансамбль «Крылатая гвардия» и артисты Тульской областной филармонии.

На протяжении всего дня в «Патриоте» будут работать выставки и экспозиции, аттракционы, мастер-классы, детская площадка, кафе «Вежливые люди». Все желающие смогут получить сувенир на память.

В тенто-мобильных устройствах размещена выставка, посвященная истории тульского края, а также выставка «Военная техника: история и современность» и симуляторы виртуальной реальности. Также на территории – музей ретро автомобилей, мотоциклов и центр военно-тактических игр с уникальной штурмовой полосой препятствий. На открытой площадке можно будет осмотреть образцы военной техники.

В 20.00 для гостей парка споёт Заслуженный артист России Денис Майданов. Завершится открытие парка праздничным фейерверком и шоу зенитных прожекторов.

С 9 по 12 мая на территории парка «Патриот» посетителей ждет насыщенная программа. На концертной площадке выступят ансамбль «Псковский десант», ансамбль «Сказ» из Пскова, а также лучшие творческие коллективы Тульской области.

В конгресс-центре парка пройдут бесплатные показы советских и современных художественных фильмов патриотической тематики. Для посетителей будут открыты выставки и экспозиции, интерактивные площадки и пункты общественного питания, будет работать полевая кухня. Вечером будет проходить шоу зенитных прожекторов.

До «Патриота» можно будет добраться на бесплатных автобусах от гипермаркета «Глобус» и от остановки Тульского суворовского училища. Кроме того, возле парка предусмотрена парковка.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

8 МАЯ

11.30 – 20.00 – Концертная площадка. Перерыв с 15.00 до 17.00. В концерте принимают участие: Заслуженный артист России Ян Осин, кубанский казачий ансамбль «Кумовья», ансамбль «Крылатая гвардия», артисты Тульской областной филармонии.

12.00 – 20.00 – Выставки, экспозиции. Аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди», полевая кухня.

20.00 – Концерт Заслуженного артиста России Дениса Майданова.

21.00 – Праздничный фейерверк, шоу зенитных прожекторов.

9 МАЯ

13.00 – 18.00 – Концерт с участием ансамблей «Псковский десант» и «Сказ» (г. Псков), а также лучших творческих коллективов Тульской области.

13.00 – 19.00 – Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди», полевая кухня.

Кинопоказ, кинозал (2 этаж):

14.00 − 18.30 – х/ф «А зори здесь тихие»:

14.00 − 15.20 – 1 серия,

17.00 − 18.30 – 2 серия,

21.00 – Шоу зенитных прожекторов.

10 МАЯ

13.00 − 19.00 – Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00 − 19.00 – Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, 2 этаж кинозал:

14.00 − 15.25 – х/ф «Небесный тихоход»,

17.00 − 18.30 – х/ф «Три дня до весны»,

21.00 – Шоу зенитных прожекторов.

11 МАЯ

13.00 – 19.00 – Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00 − 19.00 – Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, 2 этаж кинозал:

14.00 − 15.30 – х/ф «Судьба человека»,

17.00 − 18.40 – х/ф «Крым»,

21.00 – Шоу зенитных прожекторов.

12 МАЯ

13.00 − 19.00 – Концерт с участием лучших творческих коллективов Тульской области.

11.00 – 19.00 – Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, 2 этаж кинозал:

14.00 − 15.30 – х/ф «Солдатик»,

17.00 − 18.40 – х/ф «Каникулы президента»,

21.00 – Шоу зенитных прожекторов.