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По Тульской области проехали «Поезда Памяти»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По Тульской области проехали «Поезда Памяти»

Ежегодная акция прошла в преддверии празднования 74-й годовщины Великой Победы.

С железнодорожных станций Белева, Черни и Новомосковска по местам боевой славы отправились три «Поезда Памяти» – пассажирами по традиции стали ветераны, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, школьники и железнодорожники.

На станциях и остановочных пунктах «Шепелево», «Мышбор», «Черепеть», «Упа», «Скуратово», «Горбачево», «Плавск», «Лазарево», «Ясная Поляна», «Мордвес», «Венев», «Узловая» и «Криволучье» участники акции посетили воинские захоронения и мемориалы, возложили к ним цветы. 

Конечной остановкой стала станция Московского вокзала в Туле. Здесь у мемориального комплекса героическим защитникам города-героя Тулы в годы Великой Отечественной войны состоялся торжественный митинг. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поздравила всех с наступающим праздником, Днем Великой Победы, пожелала им здоровья и мирного неба над головой. Завершился митинг праздничным концертом.

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В Тульской области прошла акция "Поезда Памяти", Фото: 1
В Тульской области прошла акция "Поезда Памяти", Фото: 2
В Тульской области прошла акция "Поезда Памяти", Фото: 3
В Тульской области прошла акция "Поезда Памяти", Фото: 4
В Тульской области прошла акция "Поезда Памяти", Фото: 5
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:12 0
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