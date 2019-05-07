По Тульской области проехали «Поезда Памяти»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

С железнодорожных станций Белева, Черни и Новомосковска по местам боевой славы отправились три «Поезда Памяти» – пассажирами по традиции стали ветераны, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, школьники и железнодорожники.

На станциях и остановочных пунктах «Шепелево», «Мышбор», «Черепеть», «Упа», «Скуратово», «Горбачево», «Плавск», «Лазарево», «Ясная Поляна», «Мордвес», «Венев», «Узловая» и «Криволучье» участники акции посетили воинские захоронения и мемориалы, возложили к ним цветы.

Конечной остановкой стала станция Московского вокзала в Туле. Здесь у мемориального комплекса героическим защитникам города-героя Тулы в годы Великой Отечественной войны состоялся торжественный митинг. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поздравила всех с наступающим праздником, Днем Великой Победы, пожелала им здоровья и мирного неба над головой. Завершился митинг праздничным концертом.