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Где можно парковаться в Туле 9 мая: список адресов

Где можно парковаться в Туле 9 мая: список адресов

Для жителей и гостей оружейной столицы будут работать 11 бесплатных парковочных пространств.

Для обеспечения удобства посетителей, прибывших на мероприятия, посвященные Дню Победы, предусмотрено 11 бесплатных парковочных пространств, рассчитанных на 4514 машин:

  • парковочное пространство вблизи Городского концертного зала (ул. Советская д. 2) – 197 машиномест,
  • парковочное пространство вблизи пл. Восстания (ул. Советская д. 16) – 80 машиномест,
  • парковочное пространство вблизи ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации д. 1) – 96 машиномест,
  • парковочное пространство на ули. Жуковского и Тургеневской – 411 машиномест,
  • парковочное пространство между ул. Союзной и Благовещенской – 200 машиномест,
  • парковочное пространство вблизи ТЦ «Макси», (ул. Пролетарская д. 2) – 3200 машиномест,
  • парковочное пространство по ул. Пирогова (от ул. Советская до д. 15 по ул. Пирогова) – 80 машиномест,
  • парковочное пространство вблизи УГИБДД УМВД России по Тульской области (ул. Советская д. 110, д. 73) – 100 машиномест,
  • парковочное пространство по ул. Никитской в районе д. 2 – 50 машиномест,
  • парковочное пространство по ул. Садовый переулок, в районе д. 7 – 50 машиномест,
  • парковочное пространство вблизи пересечения улиц Советской и Коминтерна – 50 машиномест.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +2
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