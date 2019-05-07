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Накануне Дня Победы туляки спели легендарную «Катюшу»: видео

Накануне Дня Победы туляки спели легендарную «Катюшу»: видео

В записи песни приняли участие известные жители города, депутаты и детские коллективы.

День Победы – главный праздник нашей страны. В каждой семье из поколения в поколение передают истории о подвигах наших дедов и бабушек в годы Великой Отечественной войны. Они приближали Победу – ту самую, «одну на всех».  

В самый тяжелый час нашим героям помогали песни. Их напевали рабочие во время длинных смен у станка, их насвистывали водители, которые везли снаряды и амуницию к линии фронта, их пели солдаты во время изнурительных переходов. В конце войны многие наступательные операции Красной Армии начинались с концерта фронтовых бригад.

Любимые песни солдаты-победители привезли домой.  В канун 74-й годовщины Великой Победы туляки подарили ветеранам легендарную «Катюшу». Как рассказал директор филиала ВГТРК «ГТРК Тула», депутат Тульской областной Думы Сергей Белов, идея «музыкально» отметить День Победы родилась еще в апреле.  Ее поддержали сотрудники ГТРК, депутаты, известные туляки и дети. Запись песни прошла на радио ГТРК. 

Сегодня, 7 апреля, сотрудники радиостанций отмечают профессиональный праздник. Редакция Myslo искренне поздравляет коллег!

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 +1
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