В мае юристы проведут бесплатные консультации для туляков
Получить ответы на интересующие вопросы можно будет в приёмной регионального правительства.
Представители регионального отделения Ассоциации юристов России проведут бесплатные юридические консультации для населения в приёмной правительства Тульской области.
Записаться на приём к специалистам можно по телефону: 30-62-75.
Консультации сотрудников различных учреждений и ведомств пройдут с 15.00 до 18.00 по следующему графику:
- 7, 14, 21 и 28 мая – Тульская областная адвокатская палата,
- 8 мая – Комитет по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области,
- 15 мая – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области,
- 16 мая – Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
- 22 мая – УФССП России по Тульской области,
- 23 мая – тульский филиал Международного юридического института,
- 29 мая – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области,
- 30 мая – институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.
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