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В мае юристы проведут бесплатные консультации для туляков

В мае юристы проведут бесплатные консультации для туляков

Получить ответы на интересующие вопросы можно будет в приёмной регионального правительства.

Представители регионального отделения Ассоциации юристов России проведут бесплатные юридические консультации для населения в приёмной правительства Тульской области.

Записаться на приём к специалистам можно по телефону: 30-62-75.

Консультации сотрудников различных учреждений и ведомств пройдут с 15.00 до 18.00 по следующему графику:

  • 7, 14, 21 и 28 мая – Тульская областная адвокатская палата,
  • 8 мая – Комитет по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области,
  • 15 мая – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области,
  • 16 мая – Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
  • 22 мая – УФССП России по Тульской области,
  • 23 мая – тульский филиал Международного юридического института,
  • 29 мая – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области,
  • 30 мая – институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:17 +1
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