В мае юристы проведут бесплатные консультации для туляков

Получить ответы на интересующие вопросы можно будет в приёмной регионального правительства.

Представители регионального отделения Ассоциации юристов России проведут бесплатные юридические консультации для населения в приёмной правительства Тульской области.

Записаться на приём к специалистам можно по телефону: 30-62-75.

Консультации сотрудников различных учреждений и ведомств пройдут с 15.00 до 18.00 по следующему графику: