В Ясногорске женщина до смерти избила сожителя доской и стеклянной банкой

Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Днем 14 февраля обвиняемая вместе с сожителем распивала спиртное в одной из квартир дома № 1 по улице Южной. Между ними произошёл конфликт – женщина вооружилась куском древесно-стружечной плиты и нанесла сожителю множество ударов, а затем схватила стеклянную банку и ударила потерпевшего по голове. Мужчина умер на месте.

На время следствия обвиняемая находилась под стражей. После допросов свидетелей, очных ставок и экспертиз её вина была полностью подтверждена. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.