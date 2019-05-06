Спецпроект Myslo: Расскажи о своих героях Великой Отечественной войны

Фото из архива Myslo.

9 Мая — особенный день для ветеранов Великой Отечественной войны. Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь! Пусть все узнают о вашем герое!

Также мы предлагаем всем желающим отправиться в путешествие, правда, виртуальное. В нашей рубрике «Гульбарий» мы рассказываем о городах-героях Великой Отечественной войны. Их всего 12, и в каждом из них побывали наши читатели. Их увлекательные истории читайте здесь.