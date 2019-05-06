новости
новости
Регистрация
Спецпроект Myslo: Расскажи о своих героях Великой Отечественной войны
Фото из архива Myslo.

Спецпроект Myslo: Расскажи о своих героях Великой Отечественной войны

Приближается 74-я годовщина Победы.

9 Мая — особенный день для ветеранов Великой Отечественной войны. Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь! Пусть все узнают о вашем герое!

Также мы предлагаем всем желающим отправиться в путешествие, правда, виртуальное. В нашей рубрике «Гульбарий» мы рассказываем о городах-героях Великой Отечественной войны. Их всего 12, и в каждом из них побывали наши читатели. Их увлекательные истории читайте здесь.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
, Фото: 22
, Фото: 23
, Фото: 24
, Фото: 25
, Фото: 26
, Фото: 27
, Фото: 28
, Фото: 29
, Фото: 30
, Фото: 31
, Фото: 32
, Фото: 33
, Фото: 34
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:08 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
День Победы9 маяспецпроектветераныистории ветеранов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы 9 мая запретят продажу алкоголя
В центре Тулы 9 мая запретят продажу алкоголя
Тульские шашисты завоевали медали на первенстве Европы
Тульские шашисты завоевали медали на первенстве Европы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.