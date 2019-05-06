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В центре Тулы 9 мая запретят продажу алкоголя

В центре Тулы 9 мая запретят продажу алкоголя

Спиртные напитки нельзя будет купить с 12.00 до 22.00.

В четверг, 9 мая, на площади Ленина состоятся массовые мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они начнутся в 10.00 и продлятся до 22.00.

В соответствии с региональным законодательством, во всех торговых точках, расположенных в радиусе километра от мест проведения массовых мероприятий будет ограничена продажа спиртосодержащей продукции.

Алкоголь (включая пиво, напитки на его основе, сидр, пуаре и медовуху) нельзя будет купить на протяжении всего дня.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:36 +1
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