В центре Тулы 9 мая запретят продажу алкоголя

Спиртные напитки нельзя будет купить с 12.00 до 22.00.

В четверг, 9 мая, на площади Ленина состоятся массовые мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они начнутся в 10.00 и продлятся до 22.00.

В соответствии с региональным законодательством, во всех торговых точках, расположенных в радиусе километра от мест проведения массовых мероприятий будет ограничена продажа спиртосодержащей продукции.

Алкоголь (включая пиво, напитки на его основе, сидр, пуаре и медовуху) нельзя будет купить на протяжении всего дня.