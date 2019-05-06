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Тульские шашисты завоевали медали на первенстве Европы

Тульские шашисты завоевали медали на первенстве Европы

Денис Осин и Арсений Цынов стали призерами соревнований.

В турецком городе Анталья завершилось лично-командное первенство Европы по шашкам -64 среди молодежи. В составе сборной России вошли четыре тульских шашиста: Денис Осин, Арсений Цынов, Дмитрий Гетманский и Мария Гаврилкова Мария.

Соревнования проходили в трех видах программы: блиц (3 минуты на партию плюс 2 секунды за каждый сделанный ход), рапид (8 минут +7 секунд) и классика (30 минут+30 секунд).

В результате напряженной борьбы за доской Денис Осин завоевал серебряные награды во всех видах программы в категории кадетов до 17 лет. У Арсения Цынова два вторых места в группе юношей до 14 лет (в классической программе он стал четвертым, неожиданно уступив в последнем туре украинскому спортсмену).

Два оставшихся наших участника остались без наград: у Дмитрия Гетманского лучший результат — пятое место, у Марии Гаврилковой — четвертое.

По возвращении из Турции ребята продолжат готовиться к различным соревнованиям, главным из которых является первенство мира. Тренирует шашистов заслуженный тренер России Борис Моисеевич Оксман.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:41 +3
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