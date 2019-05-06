День Победы в Туле: полная афиша праздничных мероприятий

Также в этот день традиционно состоятся возложения цветов, шествия, концерты и праздничные фейерверки.

8 мая в 13.00 состоится торжественное открытие празднования Дня Победы. В сквере перед драматическим театром пройдёт большой концерт с участием артистов Тульской филармонии и народного артиста России Александра Домогарова.

9 мая, День Победы

Возложение цветов и военный парад

В 9.00 на площади Победы состоится возложение цветов к памятнику героическим защитникам Тулы в 1941 году, а в 10.00 на площади Ленина пройдет военный парад, в котором примут участие более 70 единиц техники.

«Бессмертный полк» и шествие

В День Победы традиционно пройдет акция памяти «Бессмертный полк». Тысячи жителей Тульской области соберутся на праздничное шествие, чтобы пройти по главной улице Тулы, держа в руках портреты своих героев- победителей. Колонна «Бессмертного полка» начнёт построение в 10.00 на ул. Менделеевской. Участники проследуют по проспекту Ленина, конечной точкой станет ЦПКиО им. П. П. Белоусова .

В 11.00 состоится общегородское шествие, посвященное 74-й годовщине в Великой Отечественной войне. Колонна присоединится к участникам «Бессмертного полка» и пройдет по тому же маршруту.

Праздничные мероприятия и концерты

Площадь Победы

09.00 — 19.00. Выставка современной военной техники.

Площадь Ленина

12.00 — 18.55. Трансляция фильмов военных лет.

18.55 — 19.00. Трансляция Общероссийской Минуты молчания. Прямое включение.

19.00 — 22.00. Акция в честь Дня Победы «Синий платочек». Развлекательная программа: вечерний концерт при участии группы «СерьГа», водно-лазерное шоу, музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу.

Казанская набережная

18.55— 19.00. Трансляция Общероссийской Минуты молчания. Прямое включение.

19.00 — 22.00. Праздничный концерт.

Салюты, Фейерверки

По традиции в 22.00 по всей стране прогремят праздничные салюты. В Тульской области увидеть праздничные фейерверки можно будет в 11 точках:

22.00. Праздничный салют на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста.

22.15. Фейерверки:

площадь Ленина

набережная р. Упы

пос. Октябрьский

пос. Барсуки

пос. Рассвет

пос. Иншинский

пос. Прилепы

пос. Ленинский

пос. Плехановский

пос. Шатск

Праздник в «шлеме» музея оружия

Тула, ул. Октябрьская, 2.

Праздничная программа продлится до 22.00.

10.00 — 20.00:

телевизионная трансляция парада Победы,

показ фильмов о Великой Отечественной войне, героической обороне Тулы, военной истории России и истории оружейного производства,

костюмированные тематические экскурсии,

«Танковые бои». Первый этап чемпионата Тулы по танковому триалу,

интерактивные военно- патриотические площадки,

мастер-классы по сборке и разборке моделей современного оружия,

праздничная концертная программа,

фотофлешмоб,

полевая кухня.

21.50 — 22.00. Праздничное светомузыкальное представление.

Автопробег по военно-историческим местам

В честь Дня Победы с 9.00 до 10.00 в населенных пунктах Тульской области пройдет праздничный авто- и мотопробег по местам боевой славы. Участники автомобильной колонны возложат цветы и венки к мемориальным комплексам. Мероприятия состоятся рядом с братской могилой в деревне Ильино (Ленинский район), на Аллее Героев в Арсеньевском районе и в Черни.

9 Мая в Тульских парках

ЦПКиО им. П. П. Белоусова

11.00 — 19.00.

Эстрада

13.00 — 19.00. Концертная программа «День, который нельзя забыть».

Большой круг

11.00 — 15.00. Праздничный концерт при участии профессиональных творческих коллективов Тульской области.

11.00 — 15.00. Выставка ретро-автомобилей и вооружения времен Великой Отечественной войны.

12.00 Митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

12.00 — 17.00. Работа тематических интерактивных площадок:

передовая,

госпиталь,

тыл,

сборка/разборка оружия,

метание гранаты,

стрелковый тир,

полевой бинокль,

полоса препятствий,

надевание противогазов,

мастер-класс по флажковой азбуке,

интерактивно-кулинарная фотозона,

«Письмо деду».

Рядом с монументом «Бессмертный полк» будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.

Детский городок

12.00 — 16.00:

спортивно-интерактивная площадка «Правнуки Победы»,

мастер-класс по изготовлению праздничных открыток,

праздничный концерт.

Площадка у здания администрации

12.30 — 15.00. Молодежный квест «Кукушка».

Спортивная площадка

12.30 — 15.00. Спортивный фестиваль «Победа предков кует нашу силу».

Фонтанная площадь

13.00 — 19.00:

ярмарка тульских мастеров,

фотозона «Открытка ко Дню Победы»,

полевая кухня.

Комната истории

12.00. Выставка фотографий «Мгновения военных лет».

Комсомольский парк культуры и отдыха

13.00 — 18.00:

концертная программа «Как хорошо на свете без войны»,

курс молодого бойца,

музыкально-поэтический час,

концертная программа при участии детских вокально-хореографических коллективов,

ярмарка тульских мастеров,

фотозона «Цветы победителям»,

мастер-класс.

Пролетарский парк культуры и отдыха

13.00 — 18.00:

концертная программа «Как хорошо на свете без войны»,

ярмарка тульских мастеров,

курс молодого бойца,

военные песни под аккомпанемент гармони,

мастер-класс по созданию цветов из шаров.

Открытие парка «Патриот»

С 8 по 12 мая в парке запланированы развлекательные мероприятия.

8 мая

11.30 — 20.00. Концертная площадка. Перерыв с 15.00 до 17.00. В концерте принимают участие: заслуженный артист РФ Ян Осин , кубанский казачий ансамбль «Кумовья», ансамбль «Крылатая гвардия», артисты Тульской областной филармонии.

12.00 — 20.00. Выставки, экспозиции. Аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди», полевая кухня.

20.00. Концерт заслуженного артиста РФ Дениса Майданова.

21.00. Праздничный фейерверк, шоу зенитных прожекторов.

9 мая

13.00 — 18.00. Концертная площадка. В концерте принимают участие ансамбль «Псковский десант», ансамбль «Сказ» (г. Псков), лучшие творческие коллективы Тульской области.

13.00 — 19.00. Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди», полевая кухня.

Кинопоказ, кинозал (2-й этаж):

14.00 − 18.30 — х/ф «А зори здесь тихие»,

14.00 − 15.20 — 1-я серия,

17.00 − 18.30 — 2-я серия,

21.00 — шоу зенитных прожекторов.

10 мая

13.00 − 19.00. Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00 − 19.00. Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, кинозал (2-й этаж):

14.00 − 15.25 — х/ф «Небесный тихоход».

17.00 − 18.30 — х/ф «Три дня до весны»,

21.00 — шоу зенитных прожекторов.

11 мая

13.00 − 19.00. Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00 − 19.00. Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, кинозал (2-й этаж):

14.00 − 15.30 — х/ф «Судьба человека»,

17.00 − 18.40 — х/ф «Крым»,

21.00 — шоу зенитных прожекторов.

12 мая

13.00 − 19.00. Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00 — 19.00. Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, кинозал (2-й этаж):

14.00 − 15.30 — х/ф «Солдатик»,

17.00 − 18.40 — х/ф «Каникулы президента»,

21.00 — шоу зенитных прожекторов.

Спортивные мероприятия

8 мая

20.00. Любительские соревнования по баскетболу среди мужчин. МБУК «Культурно-досуговое объединение», отдел «Барсуковский» (п. Барсуки, ул. Ленина, 12).

9 мая

10.00. Традиционный блицтурнир по шахматам, посвященный Дню Победы. СШОР «Юность» (ул. Вересаева, 26).

10-11 мая

12.00. Турнир по быстрым шахматам на призы спонсоров. Регистрация за час до мероприятия. Тульская шахматная гостиная (пр. Ленина, 16).

11 мая

11.00. Открытые традиционные соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти заслуженного тренера России, почетного гражданина города-героя Тулы Валентина Дмитриевича Прусова. МБУ СШОР «Юность» (ул. Демидовская, 56-а).

12 мая

12.00. Праздничный блицтурнир по шахматам. Регистрация за час до мероприятия. Тульская шахматная гостиная (пр. Ленина, 16).

13.00. Любительские соревнования по волейболу (взрослые). МБУК «Культурно-досуговое объединение», отдел «Барсуковский» (п. Барсуки, ул. Ленина, 12).

14 мая

10.00. Любительские соревнования по волейболу (девочки). МБУК «Культурно-досуговое объединение», отдел «Барсуковский» (п. Барсуки, ул. Ленина, 12).

16 мая

8.00. Городская военно-спортивная игра «Зарница-2019» (старшая группа). 51-й парашютно-десантный полк, МБОУ «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов»,Тула, ул. Калинина, 7.

15.00. Открытое первенство Тулы по велокроссу. Центральный стадион МАУ «Спортивные объекты» (ул. Степанова, 44).

17 мая

9.00. Городская военно-спортивная игра «Зарница-2019» (старшая группа). 51-й парашютно-десантный полк, МБОУ «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов», Тула, ул. Калинина, 7.

День Победы в Большой Туле

9.30. Шествие «Бессмертного полка», МБУК «Культурно-досуговое объединение» от площади Концертного зала «Орион» п. Ленинский (ул. Ленина, 1) до Мемориального комплекса-памятника «Павшим в годы Великой Отечественной войны жителям Ленинского района» (п. Ленинский, ул. Механизаторов).

10.00. Митинг «Поклон и память поколений». Мемориальный комплекс-памятник «Павшим в годы Великой Отечественной войны жителям Ленинского района», п. Ленинский

10.00. Митинг «С Днем Победы!». Стела «Вечный огонь» в п. Обидимо.

17.00. Праздничный концерт «Победная весна». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Федоровский», отдел «Коптевский» (д. Коптево, д. 75).

18.00. Танцевальная площадка «Вальс Победы». Акция минута молчания «Свеча памяти». Песенный флешмоб исполнения песни «День Победы». Вечерний праздничный концерт «Май. Весна. Победа». Праздничный фейерверк МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Концертный зал «Орион», п. Ленинский, ул. Ленина, 1 (площадь).

18.00. Праздничная программа «Победный майский день» в МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Богучаровский», п. Октябрьский, д. 113.

Концертная программа,

интерактивные площадки,

акция «Белые журавли памяти». Праздничный фейерверк.

19.00. Концерт «То, что деды отстояли, в нашем творчестве воспето». Праздничный фейерверк. МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Прилепский», пос. Прилепы, ул. Буденного, 9, площадь.

18.30. Праздничные мероприятия в МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Барсуковский», п. Барсуки, ул. Советская, 16-а.

Акция «Георгиевская ленточка».

Арт-площадка «Весна Победы».

Фотопроект «Фото с героем».

Мастер-класс по изготовлению писем-треугольников «Письмо с фронта».

Акция «Голубь мира».

Праздничный концерт «Неугасима память поколений». Праздничный фейерверк.

19.00. Праздничный концерт «Как хорошо на свете без войны». Праздничный фейерверк МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Рассветский», отдел «Иншинский», п. Иншинский, д. 22.

19.00. Праздничный концерт «Весна Победы». Праздничный фейерверк МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Рассветский», п. Рассвет, д. 35 (площадь общественного центра).

19.30. Праздничный концерт «Победный Май». Праздничный фейерверк МБУК «Культурно — досуговое объединение» филиал «Плехановский» п. Плеханово, ул. Заводская, д.17а (площадь)

20.00 Концертная программа вокально-инструментального ансамбля «Союз». Праздничный фейерверк МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Шатский», п. Шатск, ул. Садовая, 1-а.

КАК РАБОТАЮТ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Торговые центры «Макси» (за исключением кинотеатра), «Гостиный двор», «Парадиз», «Рио», «Пролетарский», «Демидовский», «Триумф» работают в обычном режиме.

ТЦ «На Хлебной»: 9 мая — выходной, остальные дни в обычном режиме.

ТЦ «Утюгъ»: в обычном режиме, 9 мая — до 20.00.

Центральный рынок (тел. 36-19-00): 9 мая — выходной, остальные дни в обычном режиме.

Рынок «Хопёр» (тел. 47-33-90) и рынок «Южный» (тел. 23-56-50) работают в обычном режиме.

Ярмарка на Фрунзе (тел. 31?55-25): 9 мая рабочий день сокращен на час, остальные дни в обычном режиме.

КАК РАБОТАЕТ ПОЧТА

8 мая — рабочий день сокращен на час.

9 мая — выходной.

10 мая — по графику субботы.

11 и 12 мая — по установленному графику.

Курьерская доставка в праздничные дни будет работать без выходных. Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться без изменений (не менее чем за три дня до праздника).

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России». Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

БАССЕЙНЫ

Бассейн «Арсенал» (пр. Ленина, 87/4): работает в обычном режиме, 9 мая не будет занятий для детей. Тел. (4872) 32-96-20.

Бассейны ТулГУ (пр. Ленина, 84; ул. Болдина, 120): 9 мая — выходной. Остальные дни в обычном режиме. Тел.: (4872) 35-15-34, 35-77-22.

Бассейн ТГПУ (пр. Ленина, 125): 9 мая — выходной. Остальные дни в обычном режиме. Тел. (4872) 35-40-77.

КАК РАБОТАЮТ ЗАГСЫ ТУЛЫ

9, 12 мая — выходные дни.

8 мая — рабочий день сокращен на один час.

10 мая — в обычном режиме.

11 мая — отдел регистрации заключения брака – до 10.00, во всех остальных отделах рабочий день сокращен на один час.

КАК РАБОТАЮТ ОТДЕЛЕНИЯ МРЭО ГИБДД

7, 8 мая — все отделения с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.45).

9, 10 мая — выходной.

С 11 мая и далее в соответствии с графиком.

Где перекроют движение

На время проведения праздничных мероприятий в Туле будут введены ограничения.

Запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

8 мая

с 0.00 до 15.00 по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,

9 мая

с 0.00 до 13.00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового пер,, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл., по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской,

на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового пер,, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл., по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской, с 0.00 до 14.00 по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева, около сквера Льва Толстого от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса, на площади Искусств, по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева, по ул. Первомайской (нечетная сторона) на участке от ул. Вересаева до ул. Свободы,

по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева, около сквера Льва Толстого от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса, на площади Искусств, по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева, по ул. Первомайской (нечетная сторона) на участке от ул. Вересаева до ул. Свободы, с 0.00 до 23.00 на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,

на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, с 13.00 до 23.00 на площади Ленина, по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади,

на площади Ленина, по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади, с 00.00 до 10.00 по ул. 9 Мая на участке от пр. Ленина до ул. Смидович, на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади, в пос. Ленинский по ул. Механизаторов на участке от ул. Ленина до Ленинской районной больницы.

Ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта:

9 мая

с 6.00 до 8.00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

9 мая