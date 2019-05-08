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Погода в Туле 9 мая: облачно, тепло и дождливо

Погода в Туле 9 мая: облачно, тепло и дождливо

Синоптики обещают умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в День Победы в регионе будет облачно с прояснением.

Местами кратковременный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – до 7 мм.), местами гроза. Ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15°С, днём – от +22 до +27 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +7
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