Тула отметила День Победы: фоторепортаж с концерта и праздничный салют

Фото и видео Алексея Пирязева и Сергея Старикова.

Праздничные мероприятия 9 мая завершились. Не смогли побывать там? Смотрите репортаж Myslo.

9 мая в Туле основными праздничными площадками стали площадь Ленина и Казанская набережная.

На Казанской набережной прошел праздничный концерт «Весна Победы!» с участием инструментального квартета «Легенда», оркестра народных инструментов «Тула» и Губернаторского духового оркестра. Амфитеатр стал площадкой поэтических чтений «Стихи о войне».

На площади Победы, площади Ленина, Казанской набережной и в центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова была организована прямая трансляция Всероссийской Минуты Молчания.

На площади Ленина в Туле вечером собрались сотни туляков. Хедлайнером концертно-развлекательной программы стал Сергей Галанин и группа «СерьГа». Сергей исполнил свои хиты, площадь подпевала!

По окончании концерта зрителям показали лазерное шоу фонтанов.



Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Празднование Дня Победы завершили салют, организованный силами 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, и высотный фейерверк от стен Тульского Кремля и набережной реки Упы. Набережная: Кремль:

Также фейерверки смотрели в присоединенных к Туле бывших поселках Ленинского района: Барсуках и Шатске, Иншинке и Октябрьском и других — всего 11 точек в Большой Туле.

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