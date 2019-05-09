Тула отметила День Победы: фоторепортаж с концерта и праздничный салют
Праздничные мероприятия 9 мая завершились. Не смогли побывать там? Смотрите репортаж Myslo.
9 мая в Туле основными праздничными площадками стали площадь Ленина и Казанская набережная.
На Казанской набережной прошел праздничный концерт «Весна Победы!» с участием инструментального квартета «Легенда», оркестра народных инструментов «Тула» и Губернаторского духового оркестра. Амфитеатр стал площадкой поэтических чтений «Стихи о войне».
На площади Победы, площади Ленина, Казанской набережной и в центральном парке культуры и отдыха им.
По окончании концерта зрителям показали лазерное шоу фонтанов.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Празднование Дня Победы завершили салют, организованный силами 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, и высотный фейерверк от стен Тульского Кремля и набережной реки Упы.
Набережная:
Кремль:
Как вам празднование Дня Победы-2019?