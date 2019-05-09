Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Губернатор Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.
9 мая в Туле с самого утра начались торжества, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площади Победы состоялась церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню.
В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, руководители города Тулы, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, кадеты, юнармейцы, суворовцы, жители и гости областного центра.
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.
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