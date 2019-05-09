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Губернатор Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

9 мая в Туле с самого утра начались торжества, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площади Победы состоялась церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню. 

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, руководители города Тулы, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, кадеты, юнармейцы, суворовцы, жители и гости областного центра.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

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