Что ждет туляков на открытии парка «Патриот»: полная программа

С 8 по 12 мая в парке запланированы развлекательные мероприятия.

Торжественное открытие парка «Патриот» состоится 8 мая. С 11.30 начнет работу концертная площадка. В концерте примут участие заслуженный артист РФ Ян Осин , кубанский казачий ансамбль «Кумовья», ансамбль «Крылатая гвардия», артисты Тульской областной филармонии.

Весь день будут работать выставки и экспозиции, аттракционы, мастер-классы, детская площадка, кафе «Вежливые люди», раздача сувенирной продукции.

В тенто-мобильных устройствах размещена выставка, посвященная истории тульского края, а также выставка «Военная техника: история и современность» и симуляторы виртуальной реальности. В других ТМУ организован музей ретро автомобилей, мотоциклов и центр военно-тактических игр с уникальной штурмовой полосой препятствий. Также на открытой площадке парка выставлены различные образцы военной техники, к которым можно прикоснуться вживую.

В 20.00 состоится концерт заслуженного артиста РФ Дениса Майданова. Завершится открытие парка праздничным фейерверком и шоу зенитных прожекторов.

С 9 по 12 мая на территории парка «Патриот» посетителей ждет не менее насыщенная развлекательная программа. На концертной площадке в эти дни выступят ансамбль «Псковский десант», ансамбль «Сказ» г. Псков, а также лучшие творческие коллективы Тульской области.

В конгресс-центре парка пройдут бесплатные показы советских и современных художественных фильмов патриотической тематики. Для посетителей будут открыты выставки и экспозиции, интерактивные площадки и пункты общественного питания, будет работать полевая кухня. Вечером будет проходить шоу зенитных прожекторов.

Организованы бесплатные автобусы от гипермаркета «Глобус», добраться до которого можно маршрутным такси № 51 и автобусом № 5, а также от остановки Тульского суворовского училища, по маршруту автобуса № 3. Кроме того, парковка личного транспорта разрешена на стоянке ограниченной вместимостью у парка «Патриот».

Полная программа

8 мая

11.30 — 20.00 — Концертная площадка. Перерыв с 15.00 до 17.00. В концерте принимают участие: заслуженный артист Р. Ф. Ян Осин , кубанский казачий ансамбль «Кумовья», ансамбль «Крылатая гвардия», артисты Тульской областной филармонии.

12.00 — 20.00 — Выставки, экспозиции. Аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретроавтомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди», полевая кухня.

20.00 — Концерт заслуженного артиста Р. Ф. Дениса Майданова.

21.00 — Праздничный фейерверк, шоу зенитных прожекторов.

9 мая

13.00 — 18.00 — Концертная площадка. В концерте принимают участие ансамбль «Псковский десант», ансамбль «Сказ» г. Псков, лучшие творческие коллективы Тульской области.

13.00 — 19.00 — Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди», полевая кухня.

Кинопоказ, кинозал (2 этаж):

14.00−18.30 — х/ф «А зори здесь тихие»

14.00−15.20 — 1 серия

17.00−18.30 — 2 серия

21.00 — Шоу зенитных прожекторов

10 мая

13.00−19.00 — Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00−19.00 — Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, 2 этаж кинозал:

14.00−15.25 — х/ф «Небесный тихоход»

17.00−18.30 — х/ф «Три дня до весны»

21.00 — Шоу зенитных прожекторов

11 мая

13.00−19.00 — Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00−19.00 — Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, 2 этаж кинозал:

14.00−15.30 — х/ф «Судьба человека»

17.00−18.40 — х/ф «Крым»

21.00 — Шоу зенитных прожекторов

12 мая

13.00−19.00 — Концертная площадка. В концерте принимают участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

11.00 — 19.00 — Выставки, экспозиции, аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретро-автомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди».

Кинопоказ в КВЦ, 2 этаж кинозал:

14.00−15.30 — х/ф «Солдатик»

17.00−18.40 — х/ф «Каникулы президента»

21.00 — Шоу зенитных прожекторов