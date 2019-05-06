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Тульская команда КВН прошла в полуфинал телевизионной Международной лиги
Фото из архива участников и vk.com/kvnminsk.

Тульская команда КВН прошла в полуфинал телевизионной Международной лиги

«Сборная бывших» покорила жюри своим искрометным юмором.

Тульская команда КВН «Сборная бывших» приняла участие в 1/4 финала телевизионной Международной лиги в Минске. Участники выступили в трех конкурсах: приветствие, триатлон и музыкальный номер. Соперниками туляков стали команды из Донецка, Сургута, Краснодара, Люберец, Благовещенска.

По итогам выступления «Сборная бывших» прошла в полуфинал Международной лиги.

- Мы вернулись из Минска с победой — с первым местом в своем четвертьфинале и третьим по итогам двух игр. Мы полуфиналисты.
Спасибо тем, кто смог приехать к нам на игру в Минск. Спасибо тем, кто поддерживал нас на расстоянии, — написали ребята на своей страничке ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:19 +1
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