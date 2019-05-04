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В Зареченском районе Тулы благоустроили родник
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Зареченском районе Тулы благоустроили родник

Источник освятил настоятель храма Сергия Радонежского протоиерей Вячеслав Ковалевский.

На спуске к железнодорожным путям в Малых Гончарах открыли новый родник. В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации города Тулы Евгений Авилов, заместитель начальника железной дороги по Тульскому региону Александр Потапенко, начальник администрации Зареченского округа Максим Щербаков и другие.

Работы по благоустройству прошли при участии Косогорского металлургического завода, компании «Брайер», завода «Желдормаш», Александра Потапенко и Сергея Кожевникова.

Пробы воды источника подтвердили ее качество. Территорию родника привели в порядок: положили плитку, устроили новую лестницу и поставили новый сруб. Настоятель храма Сергия Радонежского протоиерей Вячеслав Ковалевский по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия освятил источник.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:38 +2
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