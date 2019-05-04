В Зареченском районе Тулы благоустроили родник

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На спуске к железнодорожным путям в Малых Гончарах открыли новый родник. В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации города Тулы Евгений Авилов, заместитель начальника железной дороги по Тульскому региону Александр Потапенко, начальник администрации Зареченского округа Максим Щербаков и другие.

Работы по благоустройству прошли при участии Косогорского металлургического завода, компании «Брайер», завода «Желдормаш», Александра Потапенко и Сергея Кожевникова.

Пробы воды источника подтвердили ее качество. Территорию родника привели в порядок: положили плитку, устроили новую лестницу и поставили новый сруб. Настоятель храма Сергия Радонежского протоиерей Вячеслав Ковалевский по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия освятил источник.