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В трёх районах Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности
Фото из архива MySlo

В трёх районах Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности

Сотрудники регионального ГУ МЧС России просят граждан соблюдать меры предосторожности.

Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4 мая на территории Алексинского, Суворовского, Плавского районов сохранится высокая – четвертая – степень пожароопасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает: за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае нанесения крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей нарушителям грозит уголовная ответственность.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

  • для граждан – от 2000 до 3000 рублей,
  • для должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей,
  • для юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.

Будьте внимательны и осторожны, при возникновении ЧС немедленно звоните по телефонам 01, 101 или 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:20 +2
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