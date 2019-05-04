В трёх районах Тульской области сохраняется высокий уровень пожароопасности

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Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4 мая на территории Алексинского, Суворовского, Плавского районов сохранится высокая – четвертая – степень пожароопасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает: за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае нанесения крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей нарушителям грозит уголовная ответственность.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

для граждан – от 2000 до 3000 рублей,

для должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей,

для юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.